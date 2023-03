Freiwilligendienst am Theaterhaus Jena: ein Privileg

Jena. Am Theaterhaus Jena absolvieren derzeit vier junge Menschen ein Freiwilliges soziales Jahr – bereichernd für alle Seiten, aber nicht für jeden machbar. Vier FSJler erzählen.

Letztlich seien sie privilegiert, weil sie in der Lage sind, einen Freiwilligen Sozialen Dienst zu leisten, findet die 18-jährige Elisa Szakinnis. Sie absolviert derzeit gemeinsam mit drei weiteren jungen Menschen ein FSJ am Jenaer Theaterhaus. Die Sprecherin des Theaterhauses, Andrea Hesse, versteht gut, was Elisa damit meint: In Jena seien die Kosten für ein Zimmer schon sehr hoch. Die FSJler müssten ihren Lebensunterhalt bestreiten, und das sei allein mit dem Taschengeld (etwa 370 Euro monatlich), das sie für ihre Arbeit erhalten, kaum möglich. Ohne die Unterstützung der Familien sei es schwierig bis unmöglich, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Dabei sei die Arbeit für beide Seiten enorm bereichernd und ein wichtiger und wertvoller Beitrag zur sozialen und kulturellen Gestaltung der Gesellschaft.

Das Schicksal brachte Lotte an den richtigen Ort

Die Bewerberzahlen sinken stetig – vielleicht auch aufgrund der finanziellen Hürden. Manchmal, sagt Andrea Hesse, müsse man eine Stelle auch mehrmals einstellen, um einen passenden Bewerber zu finden. Umso erfreulicher sei es, dass in diesem Jahr erstmals vier Freiwillige gleichzeitig am Jenaer Theaterhaus arbeiten. Auch für die Freiwilligen ist es schön, dass sie als Gruppe zusammen sind. So habe man gleich Anschluss, sagt Elisa Szakinnis. Sie ist im Bereich Theaterpädagogik tätig und kommt direkt aus Jena. Später möchte sie vielleicht an die Schauspielschule. Das Freiwillige Soziale Jahr soll ihr helfen, sich weiter zu orientieren.

Alle vier Freiwilligen, die derzeit am Theaterhaus arbeiten, sind in verschiedenen Bereichen tätig und haben täglich unterschiedliche Aufgaben. Die 19-jährige Lotte Jabbusch beispielsweise kommt aus einem kleinen Ort in Schleswig Holstein. Nach dem Abitur wollte sie sich im Bereich Ausstattung am Theater ausprobieren. „Kulturell ist es in unserer Gegend etwas dünn, außerdem wollte ich mal etwas Neues sehen“, sagt sie. Deshalb bewarb sich die junge Frau in ganz Deutschland. Doch das Jenaer Theaterhaus sagte ihr am meisten zu. „Schon im Bewerbungsgespräch war man per Du. Das war mir sehr sympathisch“, sagt Lotte. Sie habe auch an anderen Theatern eine Zusage gehabt, doch nach den ersten Monaten in Jena weiß sie: „Das Schicksal hat mich an den richtigen Ort gebracht.“ Sie kaufe Stoffe ein, durchstöbere Second-Hand-Läden, bastele die ein oder andere Requisite, sitze in Proben oder helfe auch mal der Schneiderin. Bei all diesen Aufgaben habe sie bereits vieles gelernt, auch über die Arbeitsweise am Theater allgemein, das helfe ihr, ihren eigenen Berufswunsch klarer zu umreißen.

Förderung nach den eigenen Bedürfnissen

Die 19-jährige Alina Spieler hat ihr Abitur in Ilmenau absolviert und wollte eigentlich „weit weg“. Raus aus Thüringen. Doch auch sie sagt: „Jena war mit Abstand das beste Angebot.“ So blieb die junge Frau in Thüringen und unterstützt nun im Bereich Dramaturgie. „Jena ist einfach ein guter Ort für ein Freiwilliges Soziales Jahr“, findet Alina. „Hier wird man so gefördert, wie man es möchte.“ Man habe ihr sogar zwei Wochen am Theater in Hamburg ermöglicht, obwohl gerade die Endproben für das Stück „Knast“ anstanden, in das sie eingebunden war. Das Haus in Jena sei einfach überschaubar, „alle kennen sich und es herrscht eine gute Atmosphäre“.

Zwischen den drei jungen Frauen fühlt sich der 18-jährige Martin Bergmann ziemlich wohl. „Liebe Kolleginnen“, seien das. Er selbst kommt aus Weimar, pendelt jeden Tag und nutzt die Chance, noch bei seinen Eltern zu wohnen. Ihm mache die Arbeit Spaß, vor allem, weil alles „ganz entspannt“ ablaufe. Martin ist der erste FSJler im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. „Für mich ist das eine große Bereicherung“, sagt Andrea Hesse. Gerade im Bereich Social Media könnte sie von den jungen Menschen noch einiges dazulernen.