Umgestürzte Bäume liegen an vielen Stellen, wie hier an der Bootsanlagestelle am Dorndorf-Steudnitzer Sportplatz, in der Saaleund sind gefährliche Hindernisse für Paddler.

Fremden Baum auf Gartengrundstück in Dorndorf geparkt

Als er am vergangenen Mittwochabend das junge Gemüse in seinem Garten am Wiesenweg gießen wollte, traute Hellfried Höfer seinen Augen kaum: Auf der Wiese neben dem Garten, die auch ihm gehört, lag ein riesiger Pappelstamm, zerteilt in mehrere meterlange Stücke. Die Wiese drumherum war zerfurcht und zerfahren von etwas mit großen, schweren Reifen. Der Hang am Saaleufer war von jeglichem Grün befreit, offensichtlich hatte hier jemand den Baumkoloss über den Hang gezerrt – ohne Rücksicht auf Verluste und auf die beiden jungen Bäumchen, ein Apfel und eine Sauerkirsche, die Höfer an der Uferkante gepflanzt hatte.

„Schon allein, dass sich hier jemand auf meinem Grundstück zu schaffen gemacht hat, ohne mir Bescheid zu geben oder um Erlaubnis zu fragen, ist doch ein Unding", macht Höfer am Freitagmorgen seinem Unmut Luft.

Da hatte er den zuständigen Kontaktbereichsbeamten der Polizei, Enrico Ewert, und die Redakteurin der Zeitung zu einem Treffen vor Ort gebeten. „Ich möchte Anzeige erstatten wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, und ich möchte die Zeitungsleser bitten, mögliche Beobachtungen mitzuteilen", erklärte der junge Mann. Ärgerlich und verwundert ist Höfer auch, „weil die alte Pappel schon mindestens drei Wochen mitten in der Saale lag. Sie muss vom anderen Ufer abgebrochen beziehungsweise abgerutscht sein, so wie sie samt riesiger Wurzel und belaubter Krone auf der hiesigen Seite im Fluss lag. „Wir haben mehrfach beobachtet, wie Paddler am Wochenende ihre Boote mühevoll über den Baum gehoben haben, es war kein Durchkommen sonst", erzählt er.

Seine erste Vermutung war, die Oberflussmeisterei, die für die Saale hier zuständig ist, könnte den Stamm weggeräumt haben. „Aber wenn die einmal mit schwerem Gerät zugange sind, hätten sie auch die anderen großen Bäume wegräumen können, die nur wenige Meter weiter oben und unten im Flussbett liegen.“ Doch selbst die Flussmeisterei hätte mit ihm als Grundstückseigentümer reden müssen, wenn sie auf seinem Grund und Boden arbeitet und dort Baumriesen mit einem Meter Stammdurchmesser ablegt. Einen Ansprechpartner kennt Höfer jedoch nicht.

Was Holz angeht, ist Höfer ein gebranntes Kind

Das mit der Anzeige gehe in Ordnung, eindeutig sei der Tatbestand des Hausfriedensbruchs hier, denn das Grundstück war umzäunt, erklärte Polizeihauptmeister Ewert. Und auch die Sachbeschädigung sei unübersehbar. Für seinen Kollegen Fred Korbanek aus Crossen ist klar: „Da wird unser Ermittlungsdienst tätig werden müssen, um den Verursacher herauszufinden“. Höfer hofft, dass dies schnell möglich ist. „Schließlich geht es auch darum, dass das Holz hier weg kommt.“

Denn er ist ein gebranntes Kind in Sachen Holzlagerung auf den Saalewiesen. „Es ist gerade einmal zwei Jahre her, da hatte ich großen Ärger mit dem Bauordnungsamt des Kreises. Das hatte mir bei Androhung einer Geldstrafe von 50.000 Euro untersagt, hier mein Kaminholz zu lagern", erklärt er den Sachverhalt. Die Gärten und Wiesen hinter dem Dorndorfer Sportplatz lägen im Überflutungsgebiet, und dort seien feste Bauten - und auch ein Holzstapel gelte als solcher - unerlaubt, hatte man Höfer mitgeteilt. Er habe das Holz wegschaffen müssen. „Jetzt liegt hier doppelt so viel Holz herum, und das gehört nicht einmal mir. Wenn das Bauordnungsamt zufällig eine seiner regelmäßigen Begehungen macht, bekomme ich wieder Ärger", befürchtet er. Er hofft, dass doch irgendjemand etwas gehört oder beobachtet hat, von den Arbeiten am Vormittag des 22. Juli.