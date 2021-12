Fremder Hund springt in Fahrrad: Mann und Hund verletzt - Zwei Hütten brennen lichterloh

Jena / Eisenberg. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Ladendiebe auf Weihnachtsgeschenke-Tour?

Noch schnell Weihnachtsgeschenke besorgen wollten vermutlich ein Mann und eine Frau am Dienstnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Marx-Allee. Ein 39-Jähriger und eine 43-jährige Frau entnahmen aus den Regalen Videospiele im Gesamtwert von etwa 600 Euro und verstauten die Beute in ihrer Kleidung. Anschließend verließen die beiden Langfinger den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen und wurden durch einen Zeugen gestoppt. Die erbeuteten Warten blieben im Einkaufsmarkt, dafür haben beide nun eine Anzeige wegen Diebstahls in der Tasche.

Fremder Hund springt in Fahrrad: Mann und Hund verletzt

Ein 40-jähriger Radfahrer stürzte am Dienstagabend in der Kahlaischen Straße in Jena. Der Mann radelte in Begleitung seines Hundes auf dem Radweg, als ihnen ein Fußgänger mit seinem Hund entgegenkam. Auf gleicher Höhe springt plötzlich der Hund des Fußgängers in das Fahrrad, sodass der 40-Jährige stürzte. Er und sein Hund wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wohnung vollständig durchwühlt

Einen Einbruch in ihr Wohnhaus musste ein Ehepaar am Dienstagabend in Jena feststellen. Unbekannte verschafften sich, in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 20:45 Uhr Zutritt auf das umfriedete Grundstück Am Herrenberge. Anschließend hebelten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür auf und verursachten einen Schaden von etwa 2000 Euro. Im Gebäude durchwühlten die Unbekannte sämtliche Schränke und Schubladen auf allen Etagen und nahmen diverse Gegenstände an sich. Bisher ist bekannt, dass die Einbrecher einen Laptop, eine Kamera und einen Ring, im Gesamtwert von über 1000 Euro erbeuten konnte. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Hütte brennt lichterloh

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte in der Nacht zu Mittwoch eine etwa 25 Quadratmeter große Hütte im Burgauer Weg in Jena. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand das Hauptgebäude bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Personen wurde nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Feuer gefangen

Aus bisher ungeklärter Ursache fing eine alte Holzlaube in einem verwilderten Garten in Eisenberg am Dienstagmorgen Feuer. Die Hütte brannte vollständig nieder, wodurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Landstraße voll gesperrt werden. Eine Gefahr für andere Gebäude oder umliegende Flächen konnte durch das zügige Handeln der Feuerwehr allerdings unterbunden werden.