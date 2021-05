Fremder Mann macht es sich in Sauna in Jena gemütlich

Jena. Einen Mann im Bademantel erblickt eine Frau aus Jena, als sie in ihren Garten fährt. Der Fremde ergreift die Flucht.

Als eine 39-jährige Frau am Dienstagnachmittag in Ihren Garten fuhr, wurde Sie von einem ungewöhnlichen Anblick überrascht. Im Garten stand laut Polizei ein fremder Mann im Bademantel und machte es sich anscheinend in Ihrer Sauna bequem.

Als der Fremde die Gartenbesitzerin erblickte, rannte er davon. Zurück blieb nur die beheizte Sauna und sein Proviant.