Fremder treibt sich zwei Mal in Garten eines Jenaer Ehepaars herum

Jena. In Jena stand zwei Mal ein fremder Mann auf dem Grundstück eines Jenaer Ehepaars. Seine Erklärung dafür schien nicht nur der Polizei wenig glaubwürdig.

Warum ein Fremder am Wochenende mehrfach in ihrem Garten herumlief, wissen zwei Jenaer zwar immer noch nicht. Laut Polizei ist die Identität des Mannes nach den Vorfällen am Sonntag aber geklärt. Demnach habe eine Frau, aufgeweckt vom Bellen ihres Hundes, morgens durch die Terrassentür eine dunkel gekleidete Person auf dem Grundstück gesehen. Als ihr Ehemann daraufhin in den Garten stürmte, war der Unbekannte bereits wieder verschwunden.

Mann nennt seinen Namen nicht und flüchtet

Mittags wies ein Nachbar den Mann dann abermals darauf hin, dass erst vor wenigen Minuten ein Fremder bei ihm im Garten gestanden habe. Wieder rannte der Hausbesitzer los – und diesmal hatte er Erfolg. Als er den Eindringlich schnappte und zur Rede stellte, behauptete dieser, er habe in dem Garten ein Portemonnaie verloren. Seinen Namen wollte er nicht nennen. Stattdessen ergriff er erneut die Flucht.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenig später fasste die Polizei den 34-Jährigen. Die Frage, warum er ausgerechnet im Garten des Ehepaars seine Geldbörse verloren habe, beantwortete er nicht. Spuren eines Einbruchsversuchs fand die Polizei allerdings auch nicht. So erhielt der Eindringlich am Ende eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.