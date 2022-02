Friedensgebete in der Jenaer Stadtkirche wegen Krieg in der Ukraine

Jena. Die Stadtkirche ist jeden Tag zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet und es liegt ein Anliegenbuch aus.

In der Jenaer Stadtkirche findet wegen des Krieges in der Ukraine am heutigen Donnerstag um 18 Uhr eine Friedensandacht mit Altbischof Diethard Kamm und am morgigen Freitag, 25. Februar, 18 Uhr eine Friedensandacht mit Superintendent Sebastian Neuß statt. Auch wird jeden Tag von Montag bis Samstag um 12 Uhr ein Friedensgebet gesprochen.

Ab kommender Woche wird an jedem Montag um 17 Uhr eine Friedensandacht in der Stadtkirche gehalten. Die Stadtkirche ist jeden Tag zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet für das stille Gebet, in der Andachtskapelle können Kerzen entzündet werden und es liegt ein Anliegenbuch aus. Die Anliegen werden in den mittäglichen Gebeten mit bedacht. Darüber hinaus lädt die Jenaer Ökumene jeden Mittwoch um 17 Uhr zur ökumenischen Friedensandacht in der Kirche St. Johannes Baptist ein.