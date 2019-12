Jena. Das Friedenslicht leuchtet in Thüringen und nun auch in Jena.

Friedenslicht am Bahnhof Jena-Göschwitz angekommen

Das Friedenslicht aus Betlehem ist am Montag in Jena angekommen. Traditionell verteilen die Pfadfinder und weitere Helfer ab dem 3. Adventssonntag deutschlandweit das Symbol des Friedens und nutzen dafür traditionell über weite Strecken die Eisenbahn. Seit das Friedenslicht per Zug die Stadt Jena nicht mehr direkt erreicht, wird es von Jenaern in Erfurt abgeholt. Sie brachten es am Montag nach Jena und gaben es am Schalter des Bahnhofsgebäudes Jena-Göschwitz ab. Hier wird die Flamme bis einschließlich Montag, 23. Dezember, aufbewahrt. Jedermann kann sich das Licht während der Öffnungszeiten abholen.

Bitte an eine Transportmöglichkeit für das Licht denken.