Friedenslicht für Thüringen in Hermsdorf angekommen

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Sonntagmorgen in Thüringen angekommen. Pfadfinder verteilten es, aus München kommend, bei einem Stopp in Hermsdorf und fuhren im Anschluss weiter gen Norden. Übergabeorte in Jena sind von heute an bis einschließlich 23. Dezember das Bahnhofsgebäude in Jena-Göschwitz sowie vom 20. bis 27. Dezember die Katholische Kirche St. Johann Baptist in der Wagnergasse 34. Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ und findet zum 27. Mal in Deutschland statt.