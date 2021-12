Friedenslicht ist in Jena angekommen

Kirchenwächter Peter Kollmann am Friedenslicht in der Stadtkirche.

Jena. In der Stadtkirche Jena, am Teich in Löbstedt und im Bahnhofsgebäude in Göschwitz brennen die Kerzen mit dem Licht.

Das Friedenslicht aus Betlehem ist in Jena angekommen. Pfadfinder verteilten es, aus München kommend, bei einem Stopp am Bahnhof Hermsdorf, von wo aus es ein Ehrenamtlicher zur Jenaer Stadtkirche brachte. Kirchenwächter Peter Kollmann passte am Mittwoch auf das Licht auf. Das Streichholz dient der sicheren Weitergabe. – Seit 1986 wird das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und weltweit verteilt. Jena kann dabei fast als Friedenslicht-Hotspot gelten, denn die Pfadfinder melden insgesamt vier Übergabeorte. Neben der Stadtkirche sind das jetzt „BineKerzen“ am Teich in Löbstedt und das Bahnhofsgebäude Jena-Göschwitz. Ab Sonntag ist das Licht auch in der Katholischen Kirche, Wagnergasse 34, zu bekommen.