Der Fußboden der Trauerhalle in Kahla wurde bereits gereinigt. Bis Ostern wird das Gebäude innen saniert.

Kahla. Das Gemäuer der über 100 Jahre alten Friedhofskapelle in Kahla muss trockengelegt werden.

Friedhofskapelle in Kahla bis Ostern geschlossen

Wer in der Fastenzeit einen Todesfall in Kahla zu beklagen hat, muss auf eine Trauerfeier in der Friedhofskapelle verzichten. Denn ein und aus gehen können derzeit nur Bauarbeiter, die das Gebäude im Inneren sanieren. Die Kapelle bleibt deswegen geschlossen.

Der Steinmetzbetrieb Schweiger aus Orlamünde arbeitete bereits den Steinfußboden in der leer geräumten Halle auf, im weiteren Verlauf müssen Bohrungen ins Gemäuer gemacht werden. Wie Friedhofsmitarbeiter Bernd Döring weiß, ist das über 100 Jahre alte Gebäude feucht. Spezieller Harz, der in die Löcher eingebracht wird, soll die Nässe zurückdrängen. Außerdem müssten die Stürze stabilisiert werden.

Trauerfeiern in die Stadtkirche verlegt

Was dann noch fehlt: neue Elektro- und Heizungsinstallationen, aufgearbeitete Fenster und Türen sowie eine ausgebesserte Treppe. Zudem sei geplant, die Kuppel der Trauerhalle im Inneren mit neuen Strahlern auszuleuchten. Trauerfeiern werden bis zum Ende der Bauarbeiten – voraussichtlich Ostern – in die Stadtkirche von Kahla verlegt.

Der Sanitärtrakt der Trauerhalle wurde bereits vor knapp zehn Jahren saniert. Neben den Trauergästen und weiteren Friedhofsbesuchern nutzen ihn auch die drei angestellten Friedhofsmitarbeiter, deren Aufenthaltsräume und Büro im Gebäude liegen.

Nach Angaben des Kirchenkreises Eisenberg wurde die Kapelle 1892 an der Bibraer Landstraße gebaut, nachdem auch der Friedhof dorthin verlegt wurde. Zuvor war die Begräbnisstätte an der Stadtkirche von Kahla angesiedelt (heute Grundschule), später bei der katholischen Nikolaikirche (heute Gärten).