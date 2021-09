Friseurinnung Jena/Saale-Holzland sendet 3500 Euro Fluthilfe in die Ahr-Region

Jena. Spendensumme aus Einzelaktionen von Jenaer Mitgliedern und aus Innungskasse aufgestockt

Einen Spendenscheck über 3000 Euro zugunsten der Flutopferhilfe „Handwerk hilft Handwerk“ unterzeichnete Marion Heubel, Obermeisterin der Innung des Friseurhandwerks Jena/Saale-Holzland-Kreis am heutigen 27. September 2021. Der symbolische Scheck und das Angebot, mit Friseurwerkzeug und Salonausstattung zu unterstützen, geht an die betroffenen und nun die Hilfe koordinierenden Kreishandwerkerschaften Ahrweiler, Mittelrhein, Rhein-Lahn in der Ahr-Region.

„Ich verbrachte im vergangenen Jahr 2020 noch meinen Urlaub im malerischen Ahrtal. Und dann sah ich die ersten Bilder und Berichte, wie den Betrieben und Bewohnern dort buchstäblich die Existenz unter den Füßen weggeschwemmt wurde. Spontan überwies ich sofort 500 Euro“, berichtet Harald Wieser, Geschäftsführer der Jenaer Schnittpunkt GmbH.

So wie er ergriffen zahlreiche weitere Innungskollegen die Initiative. Konstanze Scheunemann vom Salon Beautique Eisenberg beispielsweise spendete die Hälfte ihrer Einnahmen aus dem Frisiermarathon während des gesamten dreitägigen Eisenberger Mohrenfestes 2021. Die 2400 Euro aller Einzelspenden stockte die Innung mit 600 Euro aus der Innungskasse auf 3000 Euro auf. „Gerade wir Friseure können die Situation unserer Innungskollegen sehr gut nachvollziehen. Mussten wir doch alle die Corona-bedingten Salonschließungen und strengen Hygieneschutzmaßnahmen finanziell verkraften. Um Existenz und Mitarbeiter zu halten, wurden vielfach dafür auch sämtliche privaten Reserven eingesetzt und zum Teil fast vollständig aufgebraucht. Wovon kann dann der völlig zerstörte Salon wieder aufgebaut und eingerichtet werden?“, beschreibt Marion Heubel, selbst Friseurmeisterin und Saloninhaberin, wie diese starke Welle der Solidarität entstand.

Und natürlich sei Unterstützung für Kollegen sowieso Ehrensache unter Handwerkern.

