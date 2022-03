Frühlingszauber im Saale-Holzland auf der Leuchtenburg

Leuchtenburg-Gärtnerin Kerstin Fischer in Aktion

Seitenroda. Leuchtenburg-Gärtnerin Kerstin Fischer lässt das Burggelände wieder erblühen

Pünktlich zum Frühjahrsanfang wird sich die Leuchtenburg farbenfroh im Blütenkleid präsentieren. Vom 19. März bis 8. Mai erwartet die Gäste unter dem Motto „Fantasia“ der „Leuchtenburger Frühlingszauber“.

Dafür haben Burggärtnerin Kerstin Fischer und die Burgmeister derzeit alle Hände voll zu tun. Sie verwandeln die mittelalterliche Burganlage auf 10.000 Quadratmetern in eine atemberaubende Frühlingslandschaft. Überall gibt es Blüten, bunte Überraschungen und Inszenierungen zu sehen. Im kleinsten Winkel sprießen farbenfrohe Frühlingsblüher, überall lockt frisches Grün.

Zur Begrüßung vor der Burg, im Innenhof bis in die Ausstellungsräume der Porzellanwelten hinein erwacht die hoch über den Saaletal gelegene Burg aus dem ruhigen Winterschlaf.

Unter dem Motto „Fantasia“ werden besonders überraschende Attraktionen kreiert. Ein überdimensionales, bepflanztes Herz lockt Verliebte zum Fotokuss, ein riesiger Wasserspeier lässt es aus Kannen regnen, und die Burgziegen sind in einen Urwald umgezogen. Direkt vor dem „Steg der Wünsche“, auf dem Scherben Glück bringen, stimmt eine Kannen-Oster-Insel auf die bevorstehenden Feiertage ein.

Burggärtnerin Kerstin Fischer greift bei ihren Kreationen gern auf Naturmaterialien und alte Stücke zurück. Echte Museumsstücke werden zum Blühen gebracht. Aber auch aus Porzellan zaubert sie Überraschendes: Tassen und Saucieren werden in die künstlerisch-florale Gestaltung integriert. Weidenruten, Schneckenhäuser, kurzum, alles was die Natur hervorbringt, verwandelt die Gärtnerin aus Leidenschaft zu einem blühenden Gesamtkunstwerk.

Der „Leuchtenburger Frühlingszauber“ ist vom 19. März bis zum 8. Mai täglich zu besichtigen (im März 10-17 und im April 9-18 Uhr). Während dieser Zeit sind auch Sonderaktionen geplant, so der Tag des Thüringer Porzellans am 2./3. April oder ein Fototreffen der Cosplayer und Anime am 24. April.