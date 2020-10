„Es wird Herbst“, stellt Ralf Voigt Ende letzter Woche fest. Höchste Zeit, die Botschafter des Sommers in Sicherheit zu bringen: Knapp 40 Pflanzen, die die „Thüringer Fuchsienfreunde in der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft“ auf dem Gelände des Brauerei-Gasthofes „Ziegenmühle“ im Zeitzgrund ausgestellt hatten.

„Der erste Frost setzt meist um den 7./8. Oktober ein. Deshalb ist es wichtig, dass man die Pflanzen in seiner Nähe wieder hat, um sie vor der Kälte zu schützen“, erklärt Voigt aus Jena. Seit 2019 ist er der Vorsitzende der Fuchsienfreunde.

Fast alle Schauen fielen aus

Er und seine Mitstreiter hatten bereits zum zweiten Mal einen Teil ihrer Züchtungen im Zeitzgrund ausgestellt. „Auch für uns Fuchsienfreunde war es ein besonderes Jahr durch Corona. Wir hatten einige Termine für Ausstellungen und Börsen. Die konnten wir aber nicht umsetzen, da fast alle Schauen ausgefallen waren“, sagte Voigt.

Die Freiluftschau im Zeitzgrund verlief dagegen normal ab. „Wir haben uns in diesem Jahr einen Plan überlegt. Die Fuchsienfreunde, die keine Blumen ausgestellt hatten, waren hier jeweils freitags zum Gießen“, sagte der Vereinschef.

Die Resonanz der Kundschaft in der Ziegenmühle war positiv. „Es gab sogar Besucher, die hatten uns gefragt, ob sie die Fuchsien kaufen könnten. Über das Ambiente muss man nicht viel Worte verlieren. Wenn die Fuchsien blühen und auch das Laub toll aussieht, kommt man schnell ins Schwärmen“, sagte Annett Adomat, Frau von Inhaber Jens Adomat.

Den Kaufwunsch konnten die Inhaber der Mühle nicht erfüllen. Ralf Voigt nahm aber den Hinweis auf. „Fürs nächste Jahr müssen wir uns da was überlegen, um die Interessenten mit uns Züchtern in Kontakt zu bringen“, sagte Voigt.

Der Terminkalender für 2021 ist noch nicht geschrieben. Am 22. November steht erst einmal der Jahresabschluss an. Dann treffen sich die Fuchsienfreunde in den Gasträumen der Mühle. Die Bundesgartenschau in Erfurt wird dann sicher auch ein Thema sein. „Die Veranstalter in Erfurt möchten uns und unsere Fuchsien am liebsten Ende August, Anfang September haben. Dieser Termin ist aber zu spät. Besser wäre Ende Juli, Anfang August. Mal sehen, vielleicht bekommen wir da noch was hin“, sagte Voigt.

Schon 2019 gab es eine Anfrage vom Gärtner der Dornburger Schlösser. „Durch Corona haben uns ein wenig aus den Augen verloren. Das sollte aber grundsätzlich klappen“, sagte der Vereinschef.

Im Zeitzgrund werden die Fuchsienfreunde Mitte Juni 2021 wieder aufschlagen und dann die nächste, die insgesamt dritte Ausstellung aufbauen.