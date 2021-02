Fuchsienfreunde bereichern die Buga

Die Jenaer Fuchsienfreunde wollen ihre Zuchtergebnisse auch 2021 in einigen Ausstellungen zeigen. Vereinschef Ralf Voigtmit Annett Adomat von der Ziegenmühle im Gespräch, wo die Pflanzen der Fuchsienfreunde auch gezeigt werden sollen.

Die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt und Umgebung ist auch für die Fuchsienfreunde aus Jena, aus dem Saale-Holzland-Kreis und aus Gera ein Thema. „Ich konnte einige Fuchsienfreunde aus unserem Thüringer Freundeskreis gewinnen. Wir werden uns an der Hallenschau Ende August bis Anfang September in Erfurt beteiligen“, sagte Ralf Voigt aus Jena, seit 2019 Vorsitzender des Thüringer Freundeskreises.