Fuchsturm leuchtet am Dienstag lila

Ein Frühgeborenes ist nicht einfach nur ein sehr kleiner Säugling. Ein Frühgeborenes ist ein mitunter schwerstkranker Patient. Genau genommen stellen Frühgeborene sogar die größte Kinderpatientengruppe Deutschlands dar. Um genau darauf aufmerksam zu machen, ist jedes Jahr am 17. November Weltfrühgeborenentag.

In der Kinderklinik des Jenaer Uniklinikums (UKJ) können am heutigen Tag zwar coronabedingt leider keine Veranstaltungen stattfinden. Um dennoch ein – sichtbares – Zeichen für die Frühgeborenen zu setzen, lässt die Kinderklinik den Fuchsturm am heutigen Tag lila erleuchten.

„Schauen Sie also am Dienstag zum Einbruch der Dunkelheit gegen 17 Uhr in Richtung des Jenaer Wahrzeichens und denken Sie an unsere vielen kleinsten Patienten“, sagt Hans Proquitté, Leiter der Sektion Neonatologie am UKJ. „Wir freuen uns sehr, dass wir für diese schöne Aktion Unterstützer gefunden haben.“

Das Team der Neonatologie betreut am UKJ jährlich etwa 350 Frühgeborene, darunter etwa 70 kleinste Frühgeborene unter 1500 Gramm – und das selbstverständlich auch während der Coronapandemie ohne Einschränkungen, aber mit klarem Hygienekonzept, um die Frühgeborenen vor einer Infektion zu schützen, teilen die Mediziner mit.