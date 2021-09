Führungen durch Schloss Christiansburg jetzt buchen

Eisenberg. Tag des Denkmals: Zentrale Veranstaltung für Saale-Holzland in der Jagdanlage Rieseneck

„Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ ist das Motto, unter dem in diesem Jahr der Tag des offenen Denkmals steht. Auch im Saale-Holzland-Kreis beteiligen sich am Sonntag, dem 12. September, zahlreiche Denkmalbesitzer und öffnen ihre Objekte an diesem Tag für interessierte Besucher.

Die zentrale Veranstaltung für den Landkreis findet auf der Jagdanlage Rieseneck zwischen Kleineutersdorf und Hummelshain statt. Vor dem „Grünen Haus“ wird Landrat Andreas Heller zusammen mit dem Kleineutersdorfer Bürgermeister Klaus Schirmer den Denkmaltag eröffnen. Frank Schirmer, Vereinsvorsitzender des Freundeskreises Rieseneck, wird die einzigartige Jagdanlage vorstellen und Informationen zu den historischen Hintergründen geben. Für interessierte Bürger werden an diesem Tag kostenfreie Führungen in und um das Grüne Haus, auf der historischen Jagdanlage und am Herzogstuhl angeboten.

Im Schloss Christiansburg in Eisenberg – Sitz der Kreisverwaltung des Saale-Holzland-Kreises – sind erstmals seit den coronabedingten Einschränkungen wieder Führungen möglich. Geplant sind dafür drei Termine: um 11, 14 und 15 Uhr, jeweils für kleine Gruppen. „Wir freuen uns, dass wir die historisch bedeutsamen Räume im Schloss wieder einem interessierten Publikum zugänglich machen können“, erklärt dazu Landrat Andreas Heller. „Da wir uns aber nach wie vor in einer Pandemie-Lage befinden, müssen bestimmte Hygiene- und Infektionsschutzregeln eingehalten werden.“

So ist zwingend eine Voranmeldung zum gewünschten Termin erforderlich: bis zum 8. September per E-Mail an kreisfoerderung@lrashk.thueringen.de oder Tel. 036691 70-222. Dabei werden auch die Kontaktdaten der Teilnehmer erfasst. An der Führung teilnehmen können Personen mit Impf- oder Genesenen-Nachweis bzw. einem negativen Corona-Schnelltest. Bei der Führung ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.