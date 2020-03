Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Angreifer: Junge Frau bei Überfall in Jena verletzt

Am Sonntagmorgen, kurz nach 4 Uhr, kam es in der Nähe des Westbahnhofs zu einen Angriff mehrerer Täter auf ein junges Paar. Die beiden waren von einem Tanzlokal in der Nähe des Westbahnhofs unterwegs in Richtung Otto-Schott-Straße, als sie plötzlich fünf Personen bemerkten, die ihnen folgten. Unvermittelt wurden der 29-jährige Mann und seine 23-jährige Begleiterin attackiert, wobei zunächst eine Frau aus der Tätergruppe mehrfach auf die Frau einschlug, so dass diese zu Boden ging. Am Boden liegend wurde die Frau dann auch von den übrigen Männern aus der Tätergruppe geschlagen und getreten, so dass später eine medizinische Versorgung notwendig wurde. Auch der junge Mann wurde geschlagen und getreten, konnte jedoch die Angriffe abwehren und blieb unverletzt. Die Täter konnten durch die Polizei vorerst noch nicht ermittelt werden.

Zur Aufklärung der Straftat werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizei melden sollten, Telefon 03641/810.