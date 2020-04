Jena. Beim Versuch, ihr Auto einzuparken, hat eine 82-jährige Frau in Jena insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt.

Fünf auf einen Streich: Seniorin rammt beim Einparken mehrere Autos

In der Ottogerd-Mühlmann-Straße in Jena rammte eine 82-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 16.10 Uhr insgesamt fünf Pkw.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 82-Jährige ihr Auto einparken, wobei sie zuerst gegen einen davor stehenden Pkw fuhr. Beim rasanten Rückwärtsfahren habe das Heck ihres Autos dann einen an der anderen Straßenseite stehenden Pkw und die Umzäunung von Müllcontainern gerammt.

Ebenso rasant sei sie dann wieder vorwärts gefahren und habe auf der rechten Seite drei weitere Autos aufeinander geschoben. Ein geparkter Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Die Frau überstand den Unfall äußerlich unverletzt, doch konnte die Notärztin ein gesundheitliches Problem nicht ausschließen, teilte die Polizei mit. Eine Einweisung ins Klinikum habe die Unfallverursacherin jedoch abgelehnt.

