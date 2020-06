Im „OneHub“ an der Löbstedter Straße gibt es eine VR-Lounge, einen Teamraum und einen Ruheraum für Weiterbildungen und konzentriertes Arbeiten im Stillen. Besonders beliebt ist die „Bar“.

Jena. Neues digitales Zentrum in Jena: „OneHub“ an der Löbstedter Straße setzt auf ein gemeinsames Miteinander der Teams.

Fünf Jenaer Firmen der Digitalbranche unter einem Dach

Es gibt ein neues digitales Zentrum in Jena: In der Löbstedter Straße haben sich fünf Firmen der Digitalbranche unter einem Dach versammelt und einen besonderen Ort zum Arbeiten erschaffen. Verbunden werden die aktuell 45 Mitarbeiter nicht nur durch die gemeinsame Adresse, sondern auch durch zahlreiche Kooperationen im Digitalbereich und den gemeinsamen Gründer Hans Elstner.

„OneHub ist ein Workingspace, in dem Mitarbeiter verschiedener Firmen ihre Arbeitszeit gemeinsam gestalten und neue Ideen entwickeln können“, sagt Hans Elstner über das neue Gemeinschaftsbüro. „Neben klassischen Räumen wie Empfang, Büros und Küche haben wir deshalb auch Bereiche eingerichtet, die das Wir-Gefühl stärken und für gutes Arbeitsklima sorgen, ganz im Sinne von ,New Work’“.

Idee in drei Wochen umgesetzt

Es gibt eine VR-Lounge mit vier Virtual-Reality-„Spielplätzen“, einen Teamraum und einen Ruheraum für Weiterbildungen und konzentriertes Arbeiten im Stillen. Beliebt ist die „Bar“, in der alkoholfreie Getränke bereit stehen. Bei der Planung der neuen Räumlichkeiten wurden die 3D-Lösungen der Rooom AG genutzt. Virtuell wurden Tresen und Sitzflächen in den Räumen platziert und ausprobiert, Wandfarben wurden geplant und Möbel ausgesucht. Alle im „OneHub“ durften sich einbringen. Individuelle Einrichtungsstücke wie die Bar und die Sitzfläche im Teamraum wurden selbst konstruiert. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Idee eines modernen Gemeinschaftsbüros in drei Wochen umgesetzt.

Welche Firmen tummeln sich im „OneHub“?

Neben den Mitarbeitern der Rooom AG sitzen im „OneHub“ noch vier weitere Firmen. Die E-Networkers GmbH als Full-Service-Digitalagentur feiert in der nächsten Woche ihr 15-jähriges Bestehen. In ihr vereinen sich Webdesign, Webentwicklung, Grafikdesign und Marketing. Außerdem verfügt die Agentur über ein eigenes Systemhaus. Die Beed GmbH bietet eine Onlineplattform für Akademie und Weiterbildungsmanagement. Vor allem Unternehmen mit einer großen Mitarbeiterzahl oder auch Schulungsanbieter nutzen für den organisatorischen Aufwand für Weiterbildungen die Beed GmbH. Vierte Firma im Bunde ist die 3DT GmbH. Diese hat sich auf die Themen 3D-Scan und 3D-Druck spezialisiert. Ergänzt wird das Firmenportfolio durch die Appworkers UG, deren Spezialgebiet die Entwicklung von Apps ist.