Die Rossmann-Filiale in der Goethe Galerie in Jena

Fünf Leichtverletzte: Einsatz in der Goethe Galerie in Jena

Jena. Zu einem Rettungseinsatz ist es am Samstagvormittag in der Goethe Galerie in Jena gekommen. Das war der Grund.

Zu einem Rettungseinsatz ist es am Samstagvormittag in der Goethe Galerie in Jena gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten kurz vor 11 Uhr fünf Menschen über Atemwegsreizungen geklagt, als sie die Filiale des Drogeriemarktes Rossmann im Erdgeschoss betreten wollten.

Neben einem Rettungsteam waren auch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte im Einsatz. Die Symptome bei den fünf Menschen, die über Atemwegsreizungen klagten, hatten sich laut Polizei schnell wieder gelegt. Eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen.

Ursache unklar

Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz in der Goethe Galerie beendet. Was die Atemwegsreizungen ausgelöst hatte, konnte noch nicht ermittelt werden.

Die Rossmann-Filiale bleibt für den restlichen Samstag „wegen technischer Störung“ geschlossen, wie an einer Glastür zu lesen ist. Die anderen Geschäfte der Goethe Galerie haben normal geöffnet.