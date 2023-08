Fünf Tipps: Das ist am Wochenende in und um Jena los

Jena. Welche Veranstaltungen es am Wochenende in und um Jena gibt.

Zahlreiche Veranstaltungen gibt es am Wochenende in und um Jena. Hier eine Auswahl mit fünf Tipps:

1. Kulturarena: Drei Konzerte gibt es am Wochenende in der Kulturarena Jena: Der britische Singer-Songwriter Charlie Cunningham spielt am Freitag, 11. August, ab 19.30 Uhr. Die Antilopen Gang tritt dann am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr auf. Schließlich wird am Sonntag, 13. August, um 15.30 Uhr zum Kinderlieder- und Familienkonzert mit Toni Geiling und dem Wolkenorchester eingeladen.

2. Fanmarsch: Die Fußballer des FC Carl Zeiss Jena empfangen am Samstag, 12. August, in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Hertha BSC. Die Fans des FCC wollen sich mit einem gemeinsamen Marsch zum Stadion auf das Spiel einstimmen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Johannisplatz. Die Stadt hat allerdings strenge Regeln gesetzt, weil sie Verkehrsbehinderungen befürchtet.

3. Jenaer Perseidennächte: Zum Astro-Fest mit Familienprogramm – den „Jenaer Perseidennächten“ – wird an diesem Samstag, 12. August, zwischen 14 und 20 Uhr an die Forststernwarte eingeladen. Neben einer Führung wird es auch Mitmach-Stationen geben. 21.30 startet dann die bis 1 Uhr andauernde Beobachtungsnacht mit Sternschnuppenzählen.

4. 750-Jahr-Feier in Zöthen: Das „Pferdedorf“ Zöthen feiert am Samstag, 12. August, sein 750-jähriges Bestehen. Erwartet werden viele Gäste, die in dem kleinen Ort in der Pferde- und Rinderzucht ausgebildet wurden oder in dem DDR-weit bekannten Gestüt gearbeitet haben.

5. Nach-Kirmes in Isserstedt: Zur Nach-Kirmes wird am Samstag, 12. August, zur Waldbühne in Isserstedt eingeladen. 20 Uhr startet der Tanz mit „Wilm“.

Stadt Jena will Fan-Marsch des FC Carl Zeiss Jena zum Ernst-Abbe-Sportfeld streng regeln

Danger Dan über die Antilopen Gang in Jena: „Immer etwas, worüber man sich ärgern kann“

Wo es das traditionelle Dorfleben noch gibt: „Pferdedorf“ Zöthen wird 750 Jahre alt