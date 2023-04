Fünf Tipps für das Wochenende in Jena und Umgebung

Es ist die inzwischen 20. Auflage des Entenrennens in Dorndorf-Steudnitz, zu der am Montag, 1. Mai, eingeladen wird.

Mit Feuer, Wein und Plastik-Enten geht es in den Mai.

1. In der Walpurgisnacht am 30. April bietet die Kemenate Orlamünde zum 17. Mal ein facettenreiches Erlebnis, das dem Walpurgisfeuer einen Teil der Magie zurückgeben soll, die es einst besessen hat. Auf zwei Bühnen läuft von 19.30 bis etwa 0.30 Uhr ein durchgängiges Unterhaltungsprogramm mit Musik, Klamauk, Gauklern und Feuertänzern und vielem anderen mehr.

2. Vom Grafenberg zum Käuzchenberg: Die Weinwanderung beginnt am Sonntag um 10 Uhr in Jena-Kunitz und führt über den Grafenberg (mit Weinprobe), von dort über die Holzbrücke nach Zwätzen. In Zwätzen findet eine Führung durch den Dorfkern statt hinauf zum Käuzchenberg. Dort finden Führungen mit Weinprobe statt. Im Gelände befindet sich dann eine Gelegenheit zum Essen, Trinken und Zusammensein. Anmeldung erwünscht über das Thüringer Weingut Bad Sulza, Telefon 036461/20 600 oder per E-Mail info@thueringer-wein.de

3. „Das Allerschönste noch nicht gesehn“: Mit dem neuen Programm zur neuen CD gastieren Wenzel und Band am Sonntag in der Friedenskirche in Jena. „In den stillen Stunden des Lockdowns experimentierte die Band mit leisen und lauten Tönen, um der Sprachlosigkeit zu entkommen. Da tobt der Wahn, da spioniert der Denunziant, da gesundet der Zweifelnde an der weichen Haut seiner Liebe“, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert beginnt 18 Uhr.

4. Zum 10. Mal findet in der Sophienstraße von 11 bis 17 Uhr das Damenviertelfest statt – organisiert und unterstützt von Anwohnerinnen und Anwohnern und Gewerbetreibenden des Damenviertels und dem Ortsteilrat Jena-Zentrum. Wieder gibt es ein kleines, feines Programm mit der künstlerischen Abendschule, einem Kinderkarussell, Musik mit DJ Smoking Joe, einem Überraschungsgast und zahlreichen großen und kleinen Überraschungen.

