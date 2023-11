Fünf Tipps zum Wochenende in Jena: Chrom oder Neon?

Jena. Der November ist gar nicht so trüb. Das sind die buntesten Veranstaltungen des Wochenendes.

Von wegen trüber November. Teils sind die Veranstaltungen des Wochenendes in Jena sehr bunt.

1. Filmauto-Ausstellung hat Premiere

Berühmte Filmfahrzeuge sind am Freitag und am Sonnabend in der Sparkassen-Arena zu sehen. Die Ausstellung „Chromecars Movie­stars“ ist an beiden Tagen ab 10 Uhr geöffnet. Laut Veranstalter handelt es sich um die größte Ausstellung orginaler Filmautos. Genannt werden „The Fast and The Furious“, „Bullitt“ oder „Nur noch 60 Sekunden“, das „A-Team“ und viele weitere Filme.

2. Musikschul-Clubabend

Die Musik- und Kunstschule Jena lädt am Sonnabend ab 19 Uhr zu ihrem Clubabend ins Kassa an der Felsenkellerstraße. Für die Einladung wurde gereimt: Das wird super! Damn yes! Wir spielen nämlich Jazz. Los, kommt! Auf geht’s, flott flott! Denn es erklingt auch Pop. Erholt euch vom Schock! Natürlich schmettern wir auch Rock!“

3. Neon-Party

Das F-Haus knippst die Lichter aus und wirft die Schwarzlichtstrahler an. Die Neon-Party beginnt am Samstag um 22 Uhr und soll bis 3 Uhr gehen. Am besten etwas Neonfarbenes überziehen, um passend zu Charts, House, Black und Rock&Pop zu tanzen.

4. Sieben Wunder für Kinder

Eine öffentliche Stadtführung für Kinder beginnt am Sonntag um 10.15 Uhr am Stadtmuseum am Jenaer Markt. Sie heißt vielversprechend: „Als die Sieben Wunder vom Himmel fielen“ Die sieben Wunder sollte jedes Jenaer Kind kennen.

5. Wie wär’s mit Brahms?

Werke von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms erklingen beim Kammerkonzert der Philharmonie am Sonntag ab 11 Uhr im Jenaer Rathaus. So klein ist die „Kammer“ gar nicht, wie diese Woche beim Verdi-Streik mit hunderten Teilnehmern zu sehen war.