Fünf Tipps zum Wochenende in Jena und Umgebung

Von Landesfotoschau über Gießtage bis Kulturarena ist für jeden was dabei.

1. Zum Abschluss der Lobedaer Gießtage gibt es am Freitag ab 15 Uhr am Neptunbrunnen Wasserspiele, Wassermusik und vieles mehr. Und es soll gegossen werden. Für das Gießwasser sorgt die Freiwillige Feuerwehr. Groß und Klein sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.

2. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht an ihn erinnern: Jimi Tenor, der 2005 mit seinem spacigen Techno-Jazz das Kassablanca zum Beben brachte. Der als Lassi Lehto in Lahti geborene Künstler ist ein Multitalent, der sich neben seiner Musikkarriere als Fotograf, Regisseur und Designer einen Namen macht. Am Freitag holt er die Kulturarena ins Kassa. Beginn ist 20.30 Uhr.

3. Der ehemalige Frontmann der australischen Band „The Wishing Well“, Jai Larkan, ist am Freitag live mit seinem Soloprogramm in der Spielerspelunke in Seitenroda zu erleben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

4. Die Sommernächte bieten sich in Maua an: In ihrem letzten Jahr tritt die Partyrockband „AntiToXin“ am Samstag ab 20 Uhr auf der Festwiese in Maua auf. „Ob aktuelle Charts, die besten Partykracher der 80er, 90er und 2000er, Klassiker der Rockgeschichte, NDW… Bei uns steht die musikalische Qualität im Fokus“, sagt die Band über sich selbst.

5. Zum 13. Mal hatte der Landesverband Thüringen der Gesellschaft für Fotografie e.V. zu einer Landesfotoschau aufgerufen. Diesem Aufruf folgten 116 Fotografinnen und Fotografen und reichten fast 800 Fotos ein. Daraus hat eine Jury im Januar dieses Jahres eine interessante Auswahl getroffen: 75 Einzelfotos und 6 Serien von insgesamt 50 Fotografinnen und Fotografen. Die Schau ist bis zum 25. August unter anderem am Sonntag in der Ernst-Abbe-Hochschule Jena zu sehen.

