Caterina Leichsering ist Traubenproduzentin in Seitenroda.

Fünftes Weinfest bei den Leichserings in Seitenroda

Seitenroda. Zwei neue kleine Weinberge aufgerebt: Am Sonntag lädt die Traubenproduzentin nach Seitenroda ein

Caterina Leichsering kennt man seit mehr als zehn Jahren als Mitglied des Förderkreises der Leuchtenburg und dabei als Verantwortliche für den Weinberg. Mittlerweile hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie ist Traubenproduzentin. Winzerin darf sie sich nicht nennen. Die Trauben bringt sie zum Keltern ins Weingut Proppe nach Löberschütz.

In diesem Jahr hat sie in ihrem Heimatort Seitenroda zwei weitere kleine Weinberge aufgerebt. „Im Herbst haben wir noch mehr vor. Was genau, wollen wir noch nicht verraten“, sagte Leichsering. Ihr erster und mit 0,5 Hektar größter Weinberg befindet sich auf ihrem Familiengrundstück.

Am Sonntag lädt sie zum fünften Weinfest ein. „Wir haben unser Weinhaus geöffnet. Die Sitzplätze befinden sich alle im Schatten. Es wird für die Besucher ein wunderschöner Tag“, sagte die 54-Jährige. Neben dem Wein-Verkauf können sich die Besucher auch den Weinberg anschauen. „Natürlich bieten wir auch Führungen an. Wir wollen die Leute für den Wein begeistern“, sagt Leichsering. Wenn Wein getrunken wird, darf die passende Musik nicht fehlen. Das Duo „Liedfaß“ aus Weimar unterhält die Gäste mit bekannten und weniger bekannten Trink-Liedern. Besonders stolz ist Caterina Leichsering auf ihr Siegel „Ökologisch angelegter Weinberg im Saale-Unstrut-Anbaugebiet“.

Die Wein-Expertin hat als erste überhaupt diese Zertifizierung erhalten. Das Siegel muss jährlich verteidigt werden. „Wir setzen bei der Bewirtschaftung des Weinbergs keine Chemie und keine Herbizide ein.“

Weinanbau und Seitenroda, das passt nicht erst seit wenigen Jahren zusammen. Ein Blick in die Dorfgeschichte macht deutlich, dass im 15. und 16. Jahrhundert der Weinanbau der Haupterwerb in Seitenroda war.

„Die Arbeit im Förderkreis der Leuchtenburg ist ehrenamtlich. Das Weinfest am Sonntag und die drei Weinberge sind meine private Sache. Ich denke, am Ende profitieren beide Seiten davon. Ich werbe auch immer für den Weinberg unterhalb der Burg“, sagt Caterina

Leichsering.

Sommerfestgäste können den unteren Parkplatz der Leuchtenburg nutzen. Der Weinberg ist in fünf Minuten zu Fuß erreichbar.

Sonntag, 24. Juli, 13 Uhr, Dorfstr. 32a, Seitenroda