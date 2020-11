Für die Auszeichnung „Hochschulmanager des Jahres“ nominiert

Nominiert für den „Hochschulmanager der Jahres“ ist Walter Rosenthal. Der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität wird unter anderem als Krisenmanager in der Corona-Pandemie gelobt. Die Auszeichnung wird jährlich vom Centrum für Hochschulentwicklung (Che) und der Wochenzeitung „Die Zeit“ vergeben.

„Herr Rosenthal schafft es, die Hochschule nachhaltig zu verändern und voranzubringen, ohne die Brechstange anzusetzen. Engagiert kniet er sich in die Arbeit an der Universität hinein und prägt den Diskurs in der Hochschule. Mit seiner ruhigen und ausgewogenen Art ist er immer ein gefragter Ansprechpartner und ein Gewinn für jede Diskussion. Dies zeigt sich sowohl im Hochschuldiskurs als auch in seinem Führungshandeln“, lobt die Jury, der unter anderem die ehemalige Bundesministerin für Wissenschaft, Johanna Wanka, angehört. Insgesamt wurden sechs Leitungspersönlichkeiten deutscher Hochschulen gewählt.

Nominierung für Thüringen eine Premiere

Neben dem Erfolg in der Exzellenzstrategie flossen die positive Entwicklungsdynamik der Universität in Forschung und Lehre, im Transfer, in der Internationalisierung sowie das Profil und die Qualität der Universität in die Beurteilung der Jury ein. „Es ist das erste Mal, dass ein Hochschulpräsident in Thüringen unter den Finalisten für diese Auszeichnung steht. Dies zeigt erneut, wie gut es ist, dass Professor Rosenthal für eine zweite Amtszeit als Präsident der Universität Jena und als Vorsitzender der Thüringer Landespräsidentenkonferenz gewonnen werden konnte“, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee unter anderem.

Herausragende Teamleistung

In diesem Jahr wurde auch die gemeinsame Führungsleistung der Leitungsteams im Zuge der Krisenbewältigung von der Jury bewertet. Hier sei das Team der Universität Jena als herausragend identifiziert worden, teilt die Universität am Montag mit. Rosenthal werde dabei in seiner Rolle als Krisenmanager ausdrücklich gelobt: „Von Beginn an ist er sehr präsent gewesen und hat die Fäden in der Hand behalten. Sichtbar hat er aus seinem Präsidialbüro heraus als Krisenmanager agiert, innerhalb der Universität sowohl bei der Leitung des Krisenstabs als auch bei der Information der Universitätsangehörigen und über die Universität hinaus in der Abstimmung mit politisch Verantwortlichen und anderen Hochschulleitungen“.

„Es freut mich besonders, in einem Jahr im Finale zu sein, in dem es auch um die Teamleistung geht: Die Nominierung ist letztlich eine Nominierung der Universität“, sagt Rosenthal unter anderem.

Zum Auswahlverfahren

Die Finalistinnen und Finalisten für den Titel „Hochschulmanager des Jahres“ werden in einem dreistufigen Verfahren ermittelt. Im Rahmen einer Vorauswahl wurden anhand verschiedener Datenquellen jeweils die 20 deutschen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften identifiziert, die in den letzten Jahren über unterschiedliche Bereiche hinweg die größten Verbesserungen erzielt haben. Neben den Leistungen in den hochschulischen Kernbereichen von Forschung und Lehre lag der Schwerpunkt bei der Auswertung auch in den Bereichen Internationalisierung, Transfer sowie Qualität und Hochschulprofil. In einer zweiten Stufe werden alle in der Vorauswahl identifizierten Hochschulleitungen zu ihrem Führungsverständnis sowie verschiedenen Führungsaktivitäten befragt. Ebenso befragt werden Führungskräfte aus dem Umfeld. Eine Jury aus anerkannten Expertinnen und Experten bestimmt auf dieser Basis die sechs Finalistinnen und Finalisten.