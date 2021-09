Für Jena gilt weiterhin die Basisstufe

Jena. Corona: Am dritten Tag sinkt der Belastungswert unter die kritische Marke. Weitere Impfaktionen in Jena geplant

Auch wenn die Stadtverwaltung 17 neue Corona-Infektionen meldet: Da der Belastungswert gesunken ist, gilt für Jena weiterhin laut Frühwarnsystem die Basisstufe.

Die Stadt hat dem Robert-Koch-Institut am Donnerstag 17 Neuinfektionen gemeldet. Sie verhängte Quarantänemaßnahmen für: Talschule, Waldkindergarten, Wenigenjenaer Gemeinschaftsschule, Rautalschule (Folgefall), Gesamtschule „Grete Unrein“, Internationales Studienzentrum, Jenaplanschule (noch in der Erhebung).

Der Belastungswert – er misst thüringenweit die Auslastung an Intensivbetten – ist auf 2,5 Prozent gesunken und liegt damit wieder unter der kritischen Schwelle von 3 Prozent. „Erst wenn der Belastungswert wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei 3 Prozent oder darüber liegen würde, käme es zur Warnstufe 1“, erklärt die Leiterin der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stefanie Braune.

In Jena gibt es aktuell 174 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 46,1 (Donnerstag: 47,0; Mittwoch: 48,8).

Die Nachfrage nach Impfterminen sei hoch, sagt Braune. Seit dem 13. September wurden in den Impfstellen Lobeda (Ziegesarstraße) und Volksbad (Knebelstraße) etwa 500 Personen zusätzlich geimpft. Nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) kam es teilweise zu Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. „Aus diesem Grund sollen Doppelbelegungen von freien und festen Terminen künftig vermieden werden, um so die Impfnachfrage schneller bedienen zu können.“ In Zusammenarbeit mit der KV können weitere Impfaktionen angeboten werden, für die vorab kein Termin vereinbart werden muss. Zu den Terminen wird das Vakzin von Johnson & Johnson oder Biontech verimpft. So können Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden.

Impfstelle Lobeda

Montag, 27. September,

7.30-13.30 Uhr

Dienstag, 28. September,

14.30-20 Uhr

Mittwoch, 29. September,

14.30-20.00 Uhr

Donnerstag, 30. September,

14.30-20 Uhr

Freitag, 1. Oktober,

7.30-13.30 Uhr

Samstag, 2. Oktober,

7.30-13.30 Uhr

Impfstelle Volksbad

Montag, 27. September,

15-17 Uhr

Dienstag, 28. September,

17-19 Uhr

Mittwoch, 29. September,

17-19 Uhr

Donnerstag, 30. September,

17- 19 Uhr

Freitag, 1. Oktober, 17-19 Uhr

Samstag, 2. Oktober,

7.30-13.30 Uhr

