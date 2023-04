Für Kranichschutz: Kommunalservice Jena übergibt gesammelte Korken

Jena. Der Kommunalservice Jena hat in den vergangenen Monaten eine Kork-Sammelaktion durchgeführt. Damit soll nun der Kranichschutz unterstützt werden.

150 Kilogramm in zehn Monaten – das ist das stolze Ergebnis der Kork-Sammelaktion des Kommunalservice Jena (KSJ). Die elf großen und gut gefüllten Umzugskartons wurden jetzt an die Naturschutzjugend Thüringen übergeben, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit den Korken soll der Kranichschutz unterstützt werden.

„Kork ist ein wichtiger Naturrohstoff und viel zu schade zum Wegwerfen. Deshalb nimmt der KSJ seit Juli 2022 als offizielle Nabu-Sammelstelle Flaschenkorken oder anderes Korkmaterial entgegen“, so KSJ-Werkleiter Uwe Feige. Die Korken werden in einer separaten und entsprechend beschrifteten braunen Tonne auf dem Wertstoffhof in der Löbstedter Straße 56 in Jena gesammelt und später recycelt. Aus ihnen entsteht ökologisches Dämmmaterial für den Hausbau. Der Erlös des Verkaufs werde für den Erhalt der spanischen Korkeichenwälder, in dem Kraniche überwintern, gespendet.

Abgabe am Wertstoffhof

So trage der KSJ dazu bei, dass möglichst viele der 1,2 Milliarden Flaschenkorken, die jährlich in Deutschland anfallen, recycelt werden können. Aus ihnen könnten 32.000 Kubikmeter ökologisch wertvolles Dämmgranulat für den Hausbau hergestellt werden. Bisher wurde allerdings nur ein Zehntel der Korken wiederverwertet. Mithilfe der Jenaer Bevölkerung sei diese Zahl nun etwas gestiegen.

Die Korken können zu den normalen Öffnungszeiten des Wertstoffhofes abgegeben werden.