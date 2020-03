Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Für Kunsthaus nichts so ideal wie Eichplatz“

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Förderverein „Ein Kunsthaus für Jena“ hat am Wochenende wegen der Corona-Pandemie seine öffentliche Unterschriften-Sammelaktion zurückgestellt, wird diesen Schritt aber später noch tun. Das hat Vereinsvorsitzende Heidrun Schrade im Gespräch betont. Und darum geht’s: Der Verein will mit Hilfe von mindestens 300 eingesammelten Unterschriften gemäß Thüringer Kommunalordnung einen Einwohner-Antrag vor den Stadtrat bringen. Und der soll Ja oder Nein sagen zur „Sicherung eines Areals auf dem Eichplatz im Baufeld B für den Neubau eines Kunsthauses als öffentliches Gebäude für alle Einwohner und Gäste Jenas“.

Heidrun Schrade und ihre Mitstreiter weisen darauf hin, dass zwar die Investoren-Vergabe für das Baufeld A bevorsteht, für das Baufeld B jedoch aktuell die Entscheidungen zu Besitzform, Nutzung und Architektur zu fällen sind. Wichtig sei es, sich der zehn Grundsätze des von Bürgern mitgetragenen „Werkstattgremiums Eichplatz“ zu besinnen, wo etwa die Rede ist von einem „Ort für alle Generationen und soziale Schichten“ oder dem Potenzial, „auch für eine schrittweise Entwicklung des Gebietes offen zu bleiben“. Mit einer politischen Entscheidung des Stadtrates könne zum Beispiel festgelegt werden, „das Baufeld noch liegen zu lassen“, sagte Heidrun Schrade.

Kunst zieht immer

Sie deutete Hinweise von Verantwortlichen der Stadt gegenüber dem Förderverein an, dass das Thema Kunsthaus von 2025 an in den Planungen „mit drin“ sein könne. – Wohl im Vertrauen auf einen anderen Standort. „Etwas so Ideales wie den Eichplatz kann es aber nicht geben“, sagte Heidrun Schrade. Und so sei sie besorgt, dass auf dem Eichplatz künftig keine wirklich öffentlichen Gebäude integriert sein könnten. Schließlich sei im neuen „Rahmenplan Eichplatz“ vermerkt, dass im Zentrum des Quartiers eine kulturelle Nutzung Platz finden sollte. Da dürfe nicht zuletzt gefragt werden, wieviel Innenraum öffentlich sein soll. Heidrun Schrade merkte an, dass viele der großen Kunstausstellungen in der beengten „Göhre“ 60 Prozent Auswärtige angezogen hätten und dass der Förderverein sich in einem Kunsthaus auch andere Formate wie politische Diskussionen im Foyer vorstellt. Und bitte, allein auf die Einzelhandel-Karte zu setzen, das sei auch keine sichere Bank. „Kunst und Kultur haben aber immer Zugkraft.“

Von der Verwaltungsspitze habe der Verein zu hören bekommen, dass doch am besten erst einmal ein Mäzen aufzubieten sei. Heidrun Schrade kommt hier aus der Gegenrichtung eines Henne-Ei-Problems: „Geldgeber zu binden, schaffen wir erst, wenn von der Stadt das Signal kommt: Kunsthaus auf dem Eichplatz.“

Wollen die Jenaer das?

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte auf Nachfrage, dass nach ersten Schätzungen für einen Kunsthaus-Bau über 15 Millionen Euro Baukosten und 2 Millionen Euro Betriebskosten und Abschreibungen zu veranschlagen seien. Das müsse man im Zusammenhang sehen mit weiteren Kulturbau-Ausgaben und der anstehenden neuen Zuschussvereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb Jenakultur und der Stadt. Er habe das künftige neue „Deutsche Optische Museum“, den Bibliotheksneubau oder etwa den Zwischenbau zwischen Volkshaus und Optischem Museum vor Augen, sagte Gerlitz. Hier nun mit einem gänzlich neuen Projekt zu starten, das sei sehr „ambitioniert“. Er plädiere dafür, in diesem Jahr zu klären, dass es tatsächlich ein Wunsch der Jenaer ist – „ob Jena sich das gegenwärtig leisten kann und will“.