Für schwerkranke Marla: Spieler des FC Carl Zeiss Jena unterstützen Typisierungsaktion

Jena. Eine Siebenjährige aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kämpft um ihr Leben: Im Jenaer Stadion haben am Ostersonntag viele Menschen geholfen.

Beim Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den FSV Luckenwalde am Ostersonntag fand zugleich eine Typisierungsaktion für die kleine Marla aus Schmiedefeld (Saalfeld) statt. Das Mädchen ist kurz nach ihrer Schuleinführung im September 2022 an Leukämie erkrankt.

Gesucht wird nach einem passenden Stammzellspender. Die Teilnehmer im Ernst-Abbe-Sportfeld mussten sich registrieren und zwei Wattestäbchen 30 Sekunden im Mund kreisen lassen. Nach dem Sieg gegen Luckenwalde beteiligten sich auch die Jenaer Fußballer an der Aktion. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft“, sagte Trainer René Klingbeil, der selbst ebenfalls schon typisiert ist.

Über 200 Registrierungen für Spenderkartei

Bei der Aktion im Stadion sind 205 Anmeldungen für die Spenderkartei zusammengekommen. Das erhöht nicht nur die Chancen, einen passenden Stammzellspender für die kleine Marla zu finden. Auch andere Menschen, die dringend auf eine passende Spende warten, könnten bei einem Treffer profitieren.

Aufgestellt waren auch Spendenboxen für die Familie. Foto: Tino Zippel

Kathrin Jahn, eine Freundin der betroffenen Familie, hat zudem eine Sammelaktion gestartet, um eine Spezialbehandlung für Marla in Singapur zu finanzieren. Sie leidet an einer seltenen Form von Akuter Lymphatischer Leukämie, welche in Verbindung mit einem fehlerhaften, verkürzten Chromosom namens Philadelphia-Chromosom steht.

Freunde der Familie sammeln für Spezialbehandlung in Singapur

Vier Chemotherapie-Blöcke haben bislang nicht bei dem Kind angeschlagen. Die einzige Chance zu überleben sei eine CD7-CAR-T-Zell-Therapie, welche nur in einem Klinikum in Singapur durchgeführt werden könne. Die Behandlungskosten in Höhe von 320.000 Euro seien bei der Krankenkasse angefragt. „Eine Kostenübernahme ist noch nicht bestätigt, wird aber erwartet“, sagt Jahn.

Dennoch seien Geldspenden für die Flüge nach Singapur, die Unterkunft und Versorgung der fünfköpfigen Familie nötig. Das Spendenziel von 50.000 Euro ist fast erreicht: Nach fünf Tagen und 700 Spenden sind bei Gofundme 40.000 Euro zusammengekommen.

