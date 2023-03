Für so viel Klang und Kunst in Jena braucht es ein ganzes Festjahr

Jena. Die Musik- und Kunstschule Jena startet am 24. März mit einem Auftaktkonzert in ein Festjahr zum 75. Jubiläum.

Nach den Kriegswirren nimmt im Jahr 1948 die „Städtische Musikschule der Universitätsstadt Jena“ am 1. April den Unterricht mit 162 Schülern auf – vor nunmehr 75 Jahren. Es ist also an der Zeit, die Luftballons knallen zu lassen und das Jubiläum der Jenaer Musik- und Kunstschule groß zu feiern. „Nach der langen Pandemie-Pause finden wir eine Festwoche zu wenig, wir gehen in ein ganzes Festjahr“, kündigt die Leiterin der Musik- und Kunstschule, Yvonne Krüger, an. Dabei wolle man über das Jahr verteilt für jeden etwas bieten: Veranstaltungen für die Schüler, die Lehrkräfte, die ehemaligen Pädagogen und die breite Öffentlichkeit. Mehr als zehn Veranstaltungshighlights an verschiedenen Orten der Stadt sind über das gesamte Jahr hinweg geplant.

Den ersten Jubiläumsknall wird ein Konzert am Freitag, 24. März, 18.30 Uhr machen. Dann sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ mit ihren Wettbewerbsprogrammen einen Eindruck ihres Könnens geben. Das Konzert findet im großen Saal der Musik- und Kunstschule (MKS) statt und gibt den Auftakt eines außergewöhnlichen Jahres voller Veranstaltungen und Konzerte. Auch Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Jenakultur-Chef Carsten Müller haben ihr Kommen zum Auftaktkonzert angekündigt, teilt Yvonne Krüger mit. Insgesamt 50 Musikschüler der MKS haben am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. 39 junge Musiker haben sich für den Landeswettbewerb qualifiziert. Wer letztlich in den Bundeswettbewerb trete, das könne am 24. März verkündet werden, so Yvonne Krüger.

Wo sich dieses Logo findet, feiert die Musik- und Kunstschule Jena mit einer Veranstaltung ihr 75. Jubiläum. Foto: Musik- und Kunstschule Jena

Für die insgesamt 1800 Schüler, die direkt an der MKS unterrichtet werden, hätte man im April eine außergewöhnliche Jubiläums-Projektwoche geplant. Workshops, Exkursionen und Mitmach-Angebote stehen auf dem Programm. So gehe es beispielsweise nach Fulda zum Blockflöten-Museum oder nach Eisenach ins Bachhaus und man werde Proben der Jenaer Philharmonie besuchen.

Die 93 Kunst- und Musikpädagogen der MKS dürfen sich ebenfalls auf ein spezielles Angebot freuen: Sie werden mit Gästeführerin Kerstin Keilholz eine Stadttour entlang der einstigen Stationen der Musik- und Kunstschule und der Jenakultur-Einrichtungen erleben. „Vor allem für die Kollegen von außerhalb wird das sicher spannend“, findet Yvonne Krüger.

Auch die ehemaligen Kollegen seien im Jubiläumsjahr zu einem Treffen mit Kaffee und Kuchen in die Musik- und Kunstschule eingeladen. Ein Einladungsschreiben zu dieser Veranstaltung am 23. Mai werde an viele ehemalige Pädagogen gehen. Da jedoch nicht mehr alle Adressen und Kontakte vorhanden seien, würde sich Yvonne Krüger freuen, wenn sich ehemalige Kollegen der Musik- und Kunstschule melden würden.

Ein Höhepunkt im Jubiläum werde sicher auch der Tag der offenen Tür im Mai sein, der nach der Pandemiezeit nun wieder ganz ohne Einschränkungen und Abstriche stattfinden kann. Musik-, Kunst-, Schauspiel- und Tanzinteressierte jeden Alters erhalten an diesem Tag Einblicke in die Angebote der Schule. Von 10 bis 12 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, verschiedene Instrumente sowie Gesang unter Anleitung der Lehrerinnen und Lehrer kennenzulernen und auszuprobieren. Außerdem stehen einige Mitmachangebote auf dem Programm – von musikalischer Früherziehung bis hin zu Kreativangeboten. In der Mittagszeit laden verschiedene Konzerte zum Verweilen ein. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr können sich Interessierte außerdem kleine Schnuppereinheiten vorab buchen. Hier hat man die Gelegenheit, allein auszuprobieren und sich beraten zu lassen.

Interessierte ehemalige Pädagogen der Musik- und Kunstschule Jena können sich unter Telefon 03641/49 66 010 oder per E-Mail unter mks@jena.de melden.

Einige Jubiläumshighlights 2023:

Auftaktkonzert: mit den Teilnehmenden des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ am 24. März, 18.30 Uhr in der Musik- und Kunstschule

„Can you hear me“: Kooperationskonzert mit Chören der Musik- und Kunstschule und der Jenaer Philharmonie am 4. Mai, 19 Uhr in der Stadtkirche Jena

„Übermale dein Getöne“: Musikalisch-szenische Collage am 11. Juni, 11 Uhr in der Imaginata (10. Juni, 16 Uhr, öffentliche Generalprobe in der Imaginata)

„Flügel für die Jugend“: Kooperationskonzert mit Klavierschülerinnen und - schülern der MKS und des Musikgymnasiums Schloss Belvedere am 18. Juni, 11 Uhr in der Rathausdiele Jena

Orchesterkonzert: Jugendsinfonieorchester der MKS und Gäste am 1. Juli, 18 Uhr im Volksbad

Club-Abend Jazz-Rock-Pop: Mit Bands der MKS am 18. November, 19 Uhr im Kassablanca

Ausklang des Jubiläumsjahres: Konzert mit dem Kollegium der MKS am 1. Dezember, 19 Uhr in der Rathausdiele