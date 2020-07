In Lobeda entsteht ein neues Jugendzentrum.

Für Treffpunkt in Lobeda muss keine Eiche fallen

Bis Herbst 2021 soll in Lobeda-West der Ersatzneubau des Jugendzentrums „Treffpunkt“ fertiggestellt sein. Und gleich im Anschluss kann zwischen Karl-Marx-Allee und Alfred-Diener-Straße die Freiraumgestaltung beginnen: Der Stadtentwicklungsausschuss hat mehrheitlich einer Variante zugestimmt, die beim Kommunalservice KSJ koordiniert wird. Am wichtigsten dabei sei, dass nun keine Rampenanlage für die Zufahrt ins Jugendzentrum gebaut wird, erläuterte KSJ-Abteilungsleiterin Regina Bergner.

Bei vorgeschriebenen sechs Prozent Gefälle hätte die Rampe 42 Meter lang sein müssen und die Fällung wertvoller Eichen erfordert. Bei einer kürzeren und steileren Rampe wäre die Sturzgefahr zu groß gewesen. Und so werde nun in einer neuen Treppenanlage eine Kinderwagen-Rampe integriert. Der barrierefreie Zugang liegt in der Alfred-Diener-Straße.

Neugestaltet wird auf dem Areal der stillgelegte Kegelbrunnen. Dabei sollen Formen und Linien des Originals aufgegriffen werden und an die Entstehungszeit Lobedas in den Siebzigerjahren erinnern. Gleichsam werde der Dresdner Künstler Karl-Heinz Adler gewürdigt. Seine drei Brunnenplastiken sollen als Brunnenmotiv wiederkehren.

Die Kosten der Freiraumgestaltung liegen bei 2,5 Millionen Euro. Darin sind 890.000 Euro Fördermittel enthalten wie auch 730.000 Euro vom Jenaer Nahverkehr und 50.000 Euro vom Eigenbetrieb Jenakultur. KSJ muss einen Anteil von 850.000 Euro aufbringen. Nächster Schritt ist die Entwurfsplanung.