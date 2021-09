Fulminanter Abschied von der Open-Air-Saison in Jena

Die drei Frauen von 24/7 Diva Heaven flippen vor Freude über die phänomenale Stimmung bei der Record-Release-Show auf der Open-Air-Bühne des Astra Kulturhauses in Berlin völlig aus. In Jena spielen sie am Freitagabend an der Papiermühle.

Jena. Letzte Chance auf der Festwiese der Jenaer Papiermühle abzurocken: zwei Tage – sechs Bands

Bevor sich der Spätsommer in den Frühherbst verabschiedet, wird die Festwiese der Papiermühle noch ein letztes Mal zum Open-Air-Veranstaltungsort. Die Re-Open-Air-Reihe des Cosmic Dawn Vereins soll einen fulminanten Abschluss finden, denn wie es nach der Open-Air-Saison weitergeht, ist noch völlig unklar. Wird die Pandemiekurve es zulassen, dass der Cosmic Dawn Verein sein Domizil im Kulturbahnhof bespielen kann? Bands seien bereits gebucht, doch Corona führt allseits zur Planungsverunsicherung. Sicher dagegen ist das Re-Open-Air Vol. 4, bei dem neben dem Cosmic Dawn auch Tommy Eckardt mit dem Verein Jazz im Paradies, Adrian Kietzmann vom Kassablanca mit Deaf Row Shows und das Jenaer Theaterhaus als Veranstalter und Kooperationspartner mit im Boot sitzen. Im Teamwork wurde ein Lineup auf die Beine gestellt, mit dem man am Freitag und Samstag alle Freunde von Hardrock, Garage-, Blues- und Psychedelic-Rock aber auch von Minimal Jazz beglücken will.

Am Freitag stehen dabei die Frauen von 24/7 Diva Heaven und Velvet Two Stripes auf der Bühne. Den Opener geben an diesem Abend die Newcomer Meloi. Besonders stolz sind die Veranstalter, dass endlich ein Konzert aus 2020 nachgeholt werden kann: Coogans Bluff spielen am Samstag eine Mischung aus Soul, Kraut- und Progressive-Rock. Im Paket mit Sängerin Francis Tobolsky und ihrer Band Wucan sowie der österreichischen Jazzband Hi5 verspricht der Samstag ein gelungener Abschluss des Sommers zu werden.

Festwiese Papiermühle: Freitag, 10. September, ab 18 Uhr und Samstag, 11. September, ab 17.30 Uhr

Tickets gibt’s bei der Jenaer Tourist Info und bei Tixforgigs.

Wer noch ein gültiges Ticket für Coogans Bluff aus 2020 hat, kann dieses am Samstag einlösen

Klub-Soli-Tickets können bei der Veranstaltung eingelöst werden.