Fusion: JES soll Tochter des Jenaer Nahverkehrs werden

Symbol der angestrebten Fusion von Jenaer Nahverkehr und JES: der Busbahnhof in der Knebelstraße.

Die Stadtwerke-Tochter Jenaer Nahverkehr und die Landkreis-Busgesellschaft JES sollen in diesem Jahr fusionieren. Das geht aus einem Schreiben des Jenaer Oberbürgermeisters Thomas Nitzsche (FDP) hervor, mit dem er eine während der jüngsten Stadtratssitzung eingebrachte Anfrage des Grünen-Fraktions-Chefs Heiko Knopf beantwortet. Knopf hatte moniert, dass nach der über ein Jahr zurückliegenden politischen Bekundung zur Fusion „keine öffentlich erkennbaren Fortschritte“ wahrnehmbar seien.

Die Stadt Jena und der Saale-Holzland-Kreis würden nach wie vor das Ziel einer verstärkten Zusammenarbeit beim öffentlichen Personennahverkehr verfolgen, heißt es in der Antwort des OB. Deshalb sei bereits 2019 untersucht worden, welche gesellschaftsrechtlichen Kooperationsmodelle möglich seien. Als wesentlich betrachte man, dass der heutige Finanzrahmen aus öffentlichen Mitteln und gesetzlich festgeschriebenen Ausgleichsansprüchen erhalten bleibt. Genau diese Bedingung, so erläutert der OB, habe man mit dem Freistaat Thüringen nicht vereinbaren können.

Grund: Die Zuschüsse des Freistaats unterscheiden sich bei Regional- und bei Stadtverkehr. Ein fusioniertes neues Unternehmen hätte somit Anspruch auf geringere Zuschüsse. Deshalb wird nach Beschreibung des Oberbürgermeisters nun ein „Mutter-Tochter-Modell“ als „vorläufiges Ziel“ angestrebt, das bei einer neuen Abwägung im Sommer 2020 eingekreist wurde. Bei diesem Modell würden beide Unternehmen die für den Erhalt des bewährten Zuschussrahmens nötige Eigenständigkeit behalten. Und auch so lasse sich die verstärkte Kooperation erreichen. Ein entsprechender Bericht an den Stadtrat und an den Kreistag werde derzeit vorbereitet.

In einem wichtigen Punkt besteht die Kooperation bereits. Andreas Möller führt in Personalunion die Geschäfte des Jenaer Nahverkehrs und der JES.