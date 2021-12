Fußgänger in Jena angefahren und schwer verletzt

Jena. Bei einem Unfall in Jena ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag ein Fußgänger in Jena schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen Mittag in der Ernst-Haeckel-Straße, als ein Seat-Fahrer aus der Ebertstraße nach links in die Ernst-Haeckel-Straße abbog. Dabei hatte er offenbar den 77-Jährigen übersehen, der gerade die Straße überquerte.

Durch die Kollision stürzte der Fußgänger und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde medizinisch versorgt und ins Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße für knapp eine Stunde gesperrt.

