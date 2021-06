Gleisbauarbeiten stehen an auf der Straßenbahnlinie 2 der Stadt Jena.

Fußmarsch wegen Gleisbauarbeiten in Jena

Jena. Jenaer Nahverkehr wird auf Linie 2 an zwei Tagen unterbrochen

Gleisbauarbeiten erzwingen am Sonnabend, 5. Juni, und am Sonnabend, 12. Juni, Unterbrechungen des Straßenbahnverkehrs der Linie 2 zwischen den Haltestellen Winzerla und Schlippenstraße. Zwischen den Haltestellen Ostschule und Jena-Ost pendelt eine Bahn im Anschluss an die Fahrten von und zur Haltestelle Schlippenstraße. Zwischen den Haltestellen Schlippenstraße und Ostschule werden Fahrgäste gebeten, die 140 Meter lange Fußweg-Verbindung zu nutzen oder auf die Buslinien 41 bzw. 410 und 14 umzusteigen. red