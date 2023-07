In Porstendorf stand ein Gabelstapler in Flammen. (Symbolbild)

Gabelstapler brennt in Firma in Porstendorf

Porstendorf. In einer Firma in Porstendorf bei Jena ist ein Gabelstapler in Brand geraten. Der Unfall verursachte einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Ein Gabelstapler hat sich am Sonntagnachmittag in einer Firma in Porstendorf selbst entzündet und geriet in Vollbrand. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Flammen auf Papierballen über, die in der Nähe gelagert waren.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

