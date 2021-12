Gänsebraten für die Kahlaer Tafel-Kunden: Nachfrage übertrifft Erwartung

Kahla. Die Kahlaer Tafel versorgt die gesamte Corona-Zeit über Bedürftige. Ein Festessen sponserten jetzt ein Politiker und ein Unternehmer.

Es duftet am Dienstagmorgen verführerisch über den Flur der Kahlaer Tafel, als Dutzende eingepackte Köstlichkeiten herein transportiert werden. Gänsekeulen, Klöße und Rotkohl sind in den Warmhalte-Boxen verstaut, um sie an die Wartenden weiterzureichen. Die Idee für dieses vorweihnachtliche Spenden-Mahl hatte Landtagsabgeordneter Stephan Tiesler (CDU), nachdem er mit Gastwirt Janos Seibel ins Gespräch kam, erzählt er.

In Seibels „Rosengarten“ wurde vor zwei Jahren ein besinnliches Weihnachtsessen für Tafel-Kunden organisiert. 2020 aber zerschlug die Pandemie jegliche größeren Zusammenkünfte und man wich auf Gutscheine der Gewerbegemeinschaft auf. Ein Festessen ist doch etwas anderes, sagte sich Tiesler.

Eine Umfrage unter den Tafel-Kunden ergab, dass 160 Portionen gebraucht werden. „Das ist mehr als anfangs gedacht“, bekennt Tiesler, der daher einen zweiten Geldgeber ins Boot holte. Sein früherer Schulkamerad Ronny Kruse, Unternehmer in Kahla, finanziert mit Tiesler die Gänsebraten-Aktion, sodass nun an zwei Tagen die im „Rosengarten“ gekochten Speisen ausgegeben werden konnten.

Tafel-Leiterin Tina Staude ist dankbar für jede Unterstützung. Zuletzt bedachte die Jenaer Südkurve die Einrichtung mit Paketen, und Linken-Landtagsabgeordneter Markus Gleichmann spendete 250 Euro für die Bedürftigen, die sich zweimal die Woche (dienstags und freitags) Lebensmittel abholen können.

Insbesondere Geldspenden würden den acht Ehrenamtlichen helfen, die sich für die Tafel mit angeschlossener Kleiderkammer engagieren. Damit könnten beispielsweise Tankkosten gedeckt werden, die bekanntlich zuletzt in die Höhe schossen, oder Lebensmittel gekauft werden, die selten von den mitwirkenden Händlern bereitgestellt werden – wie Butter und Milch. „Drei Kreuze, dass wir als Lebensmittelversorger eingestuft werden“, sagt Tina Staude. Denn so habe die Tafel dauerhaft in der Corona-Zeit geöffnet bleiben können. „Zu uns kommen verschiedene Menschen, von der alleinstehenden Seniorin mit 600 Euro Rente bis zur Großfamilie“, sagt sie. 30 Haushalte würden pro Ausgabetag versorgt.

„Ich hätte eigentlich gedacht, dass in der Corona-Zeit mehr Menschen durch Kurzarbeit zu uns kommen“, sagt Staube, „das war aber nicht der Fall“. So mancher verzichte aus Scham, andere wüssten nicht von ihrem Anspruch. Die Faustformel sei: Jeder, der Leistungen vom Staat erhält, besitzt das Recht auf Lebensmittel von der Tafel – also beispielsweise Menschen, die Hartz IV oder Wohngeld beziehen, sowie Aufstocker.