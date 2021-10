Aufnahmen vom 24. Gänsemarkt in Großeutersdorf auf der Festweise mit dem Gänse-Bingo.

Gänsemarkt in Großeutersdorf kann abgehalten werden

Großeutersdorf. Die beliebte Veranstaltung am Sonntag, 7. November, ermöglicht der Kulturverein Großeutersdorf. Auf Gänsebraten muss aber verzichtet werden.

Die Ungewissheit war zuletzt groß, doch jetzt kann bestätigt werden: Der 25. Großeutersdorfer Gänsemarkt am Sonntag, 7. November, soll möglich sein. Die Mitglieder und Helfer des Großeutersdorfer Kulturvereins organisieren die beliebte Veranstaltung. Eine coronabedingte Änderung gibt es: Es kann diesmal kein Gänsebraten mit Klößen serviert werden, da das kalkulatorische Risiko zu groß sei. Hungrig muss aber niemand bleiben: Rostbratwürste, Geschnetzeltes, Kuchen und mehr werden angeboten.

Zum bunten Markttreiben steuern 50 Händler und Produzenten aus Thüringen und Mitteldeutschland bei. Sie bieten Gartenbedarf, Holzprodukte und Haushaltswaren, kulinarische Produkte wie Käse, Honig sowie Obst und Gemüse feil. Die Ostthüringer Jagdkönigin besucht das Fest, am Nachmittag spielen „BmB“ aus Kleineutersdorf und Umgebung zünftige Blechmusik. Ein Kinderkarussell und ein Lampionumzug am frühen Abend mit Fanfarenklängen umrahmen das Programm.

Der Gänsebraten für Weihnachten kann wieder gekauft oder bestellt werden. Auf ausgestellte Gänse und Enten muss womöglich aufgrund behördlicher Auflagen verzichtet werden. Für das beliebte Gänse-Bingo soll allerdings ein Tier schnattern dürfen auf dem Festplatz.

Sonntag, 7. November, ab 10 Uhr, Eintritt frei. Kostenlose Parkplätze am Festplatz in Großeutersdorf. Es gilt die 3G-Regel als Auflage, die am Einlass kontrolliert wird.