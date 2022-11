Gäste aus palästinensischer Partnerstadt auf dem Jenaer Saurierpfad

Jena. Am UN-Welttag für Palästina beäugt Stadtverwaltung von Beit Jala das Jenaer Geo-Informationssystem

Terminlich sauber hingekriegt: Die Stadtverwaltung Jena hat am heutigen 1978 von der UN ausgerufenen „Welttag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk“ eine Delegation aus Beit Jala zu Gast. Der Besuch aus dem Nahen Osten werde bis zum Wochenende in Jena weilen, bestätigte OB Thomas Nitzsche (FDP) auf Anfrage. Beit Jala, unweit von Jerusalem und Bethlehem gelegen, ist seit elf Jahren die palästinensische Partnerstadt von Jena.

Ohne Eingriff in Nahost-Konflikt

Nach Nitzsches Beschreibung wird das Zusammentreffen unterstützt von der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW). Die SKEW fördert den nationalen und internationalen Austausch und das gemeinsame Lernen zwischen Kommunen. So haben die Gäste der Stadtverwaltung aus Beit Jala heute das Jenaer GIS im Blick – das Geoinformationssystem, das im weiten Sinne auf die Bearbeitung räumlicher Daten gerichtet ist. Das schließe auch touristische Belange ein; und so würden sich die Gäste zum Beispiel den Saurier-Lehrpfad am Jenzig anschauen, berichtete der OB. Der GIS-Teamleiter wie auch Vertreter der Eigenbetriebe KIJ und Jenakultur stünden ihm zur Seite. Nitzsche betonte, dass er von Beginn seiner Amtszeit an Wert darauf gelegt habe, via Städtepartnerschaft nicht in den Nahost-Konflikt einzugreifen. „Ich finde den sehr konkreten Austausch wichtig, wo man etwas mit nach Hause nehmen kann.“ Ja, richtig, es gebe den Wunsch in Beit Jala, dass er der Partnerstadt einen Besuch abstatte, sagte Nitzsche. Die „Zeitressourcen-Frage“ habe bislang dagegen gestanden. „Und: Will ich das wirklich als OB?“ Ihm sei da das rein interkommunale Miteinander lieber.

Abrahams Herberge

Einen guten Draht nach Beit Jala hat eigentlich auch die Junge Gemeinde Stadtmitte, bestätigte Jenas Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss. Der Kontakt lebe noch, doch sei als Erschwernis Corona in den Weg getreten. Letztmals 2018 hätten JG-Leute Beit-Jala besucht mit „Abrahams Herberge“ als Ankerpunkt – dem Gästehaus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in einer Stadt, die einen christlichen Bürgermeister hat. Wegen der Einreise-Quarantäne habe man drei Wochen für zwei wirklich aktive Wochen einplanen müssen – schwierig für junge Leute, so erläuterte Katharina König-Preuss.