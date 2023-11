Gang verwechselt - Autofahrer fährt Stoppschild um

Jena. Eine Autofahrerin hat in Jena den Gang verwechselt und ist mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Außerdem meldet die Polizei noch einen weiteren Unfall.

Zu einem Unfall ist es Sonntagnachmittag in der Humboldtstraße in Jena gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wollte eine 31-jährige VW-Fahrerin in die Ebertstraße abbiegen. Beim Anfahren verwechselte sie jedoch den Gang und fuhr rückwärts.

Ihr Auto stieß gegen einen stehenden Honda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Autofahrer kollidiert mit Stoppschild

Der 49-jährige Fahrer eines Opel war Sonntagvormittag in Isserstedt unterwegs. Er fuhr nach Angaben der Polizei auf der Hauptstraße aus Richtung Apolda in Richtung Bundesstraße.

Er wollte nach links in Richtung Jena fahren und hielt ordnungsgemäß am Stoppschild. Beim Anfahren stieß er jedoch mit seinem Pkw gegen das Verkehrsschild, wobei sowohl der Opel als auch der Mast beschädigt wurden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit. Es kam zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

