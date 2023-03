Garagentore unbrauchbar gemacht - In mehrere Wohnhäuser eingebrochen

Jena. Zwei Männer wollten mehrere Garagen unbenutzbar machen - ohne ersichtlichen Grund. Außerdem sind seit Dezember Unbekannte immer wieder in Einfamilienhäuser eingestiegen. Die Polizeimeldungen für Jena.

Motiv unklar - Garagentore beschädigt

Eine Zeugin hatte sich am Dienstag bei der Jenaer Polizei gemeldet und erklärt, dass auf einem Grundstück in der Lutherstraße zwei Personen an den dortigen Garagen hantierten. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 60-Jährigen und einen 37-Jährigen. Der Jüngere hatte zudem einen Winkelschleifer bei sich, der als Tatmittel in Frage kommt.

Wie sich herausstellte, hatten die beiden Männer versucht, die Garagentore entsprechend zu demontieren, um die Garagen letztendlich unbrauchbar zu machen. Was sie damit bezwecken wollten, dazu äußerten sich die beiden Täter allerdings nicht.

Wieder ein Katalysator gestohlen

In der Erlanger Allee haben sich Unbekannte mal wieder an einem Auto zu schaffen gemacht und einen Katalysator gestohlen. Der oder die Täter entnahmen das Bauteil aus dem Daimler und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen nach Einbrüchen und Einbruchsversuchen gesucht

Seit Dezember haben es unbekannte Täter wiederholt auf Einfamilienhäuser im Saale-Holzland-Kreis und im Stadtgebiet von Jena abgesehen. Sie versuchten immer, über die Terrassentür in die Häuser zu gelangen. Die Kripo in Jena sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben können. Insbesondere interessieren sich die Beamten für auffällige Personen oder gar fremde Fahrzeuge.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Jena unter der Telefonnummer 03641/812464 zu wenden.

Mann mit Zopf bedroht 23-Jährige und ihren Hund auf Gassirunde in Jena

Einen entspannten Spaziergang wollte Dienstagnachmittag eine 23-Jährige mit ihrem Hund entlang der Sommerlinde machen, als plötzlich ein unbekannter Mann auf die Frau und ihren Vierbeiner zukam. Mit einem erhobenen Stock trat er laut Landespolizeiinspektion Jena an die Spaziergängerin heran und versuchte, sowohl die Frau als auch ihren vierbeinigen Begleiter zu schlagen.

