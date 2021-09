Gartenfest mit Pflanzenbörse und Kistenrutsche in Jena

Jena. Zwei Vereine laden am Samstag zum Herbstfest an der Jenaer Distel-Schänke. Programm auch für Kinder

Schon im vergangenen Jahr hatten sich der Verein Siedler Schlegelsberg und der Kleingartenverein Am Jenzig zusammengetan, um ihr Herbstfest gemeinsam zu begehen. Am Mittwoch war nun der kalendarische Herbstanfang und am Samstag, 25. September, wiederholen die Vereine ihr gemeinsames Fest im Garten der Distel-Schänke, Am Jenzig 1. 11 Uhr startet ein buntes Programm: Der Kleingartenverein wird eine Samen- und Pflanzenbörse ausrichten. Eine Kistenrutsche steht für jüngere Gäste bereit, außerdem können Kinder Sackhüpfen, Eierlaufen und Büchsenwerfen. Zwischen 12 und 16 Uhr wird zum Chinesisch-Tischtennisturnier geladen. Wer zum Schluss noch an der Platte steht, der gewinnt einen Gutschein für ein Essen in der Distel-Schänke. Weitere Gutscheine kann man bei einer Partie Schach am Großspielbrett gewinnen. Hier kann man gegen Profis des Schachclubs antreten. Wer gewinnt, erhält ebenfalls einen Essensgutschein im Wert von 20 Euro.

Am Abend, ab 18 Uhr wird dann die One-man-band „Wilm“ auf der Bühne stehen und mit Songs von Johnny Cash, David Bowie oder Tom Waits zum Tanz laden.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Herbstfest ist auf 100 Gäste beschränkt, Anmeldung unter info@schlegelsberg-jena.de oder noch bis Samstag, 10 Uhr in der Distel-Schänke unter Telefon 03641/2248966.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.