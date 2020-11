Gast prellt Hotel um knapp 2000 Euro – Dieb lässt bezahlte Ware zurück – Ermittlungen gegen Jungen

Am Montagmorgen wurde die Polizei Jena in ein Hotel in der Rudolstädter Straße gerufen. Ein Mann, der in dem Hotel nächtigt, konnte demnach die seit Anfang September ausstehende Rechnung nicht begleichen. Wie sich herausstellte, ist der 49-jährige Zechpreller derzeit ohne festen Wohnsitz und hatte sich bereits seit letztem Jahr in dem Hotel eingemietet. Bisher konnte er laut Polizei aber seine Rechnungen immer begleichen. Scheinbar gehe ihm aber das Geld aus und es stehe noch eine Rechnungssumme von knapp 2000 Euro aus. Der 49-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Betruges rechnen.

Dieb hinterließ seine bezahlte Ware

Zu einem Ladendiebstahl kam es Montagmittag in einem Supermarkt am Salvador-Allende-Platz in Jena. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Unbekannte gegen 13.20 Uhr die Filiale mit einem Einkaufswagen betreten und diesen mit Ware befüllt. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann dabei, wie er außerdem Waren in seiner mitgeführten Bauchtasche verstaute. Als der Täter den Kassenbereich passierte und lediglich die Waren im Einkaufswagen bezahlte, wurde er durch den Detektiv angesprochen. Daraufhin ließ der Ladendieb seinen bezahlten Einkaufswagen zurück und flüchtete. Trotz intensiver Fahndung konnte er bisher nicht ausfindig gemacht werden. Es soll sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten, 170 bis 180 cm großen Mann handeln, der mit einer weißen Jogginghose mit schwarzen Reißverschlüssen, einem weißen Pullover, weiß/grauen Turnschuhen und einer dunklen Jacke mit Hundeaufdruck bekleidet war.

Polizei ermittelt gegen 14-Jährigen wegen Körperverletzung

Das Geschwisterliebe etwas ganz Besonderes ist, aber manchmal auch etwas schwierig zu sein scheint, zeigt ein Einsatz am Montagabend in der Clara-Zetkin-Straße in Jena. Ein Zeuge hatte einen 14 Jahre alten Jungen dabei beobachten, wie dieser ein kleineres Mädchen mit einem Schulranzen auf den Rücken schlug und anschließend das Mädchen noch am Arm zog. Die hinzugerufenen Polizisten trafen die beiden Kinder an ihrer Wohnanschrift an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Geschwisterpaar, das auf dem Heimweg war. Im Beisein der Mutter wurde dem 14-Jährigen daraufhin die Beobachtung des Zeugen erläutert. Der Junge beteuerte dagegen, dass es sich um eine „Spielerei“ unter Geschwistern gehandelt habe und seine kleine Schwester unverletzt sei. Trotzdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei.

Wasserrohrbruch in Jena

„Wasser marsch“ hieß es am Montagabend in der Friedrich-Engels-Straße in Jena. Jedoch handelte es sich nicht um einen Einsatz der Feuerwehr, sondern um einen Rohrbruch, der das Wasser durch das Pflaster drückte. Die Stadtwerke stellten das Wasser ab und das Tiefbauamt wurde hinzugezogen, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Durch die Polizei wurden Anwohner informiert ihre Fahrzeuge umzuparken, damit diese nicht beschädigt werden.

Weitere Meldungen der Polizei