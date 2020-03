Gastronomen im Saale-Holzland-Kreis verunsichert

Die Corona-Krise offenbart ein Geflecht aus Zuständigkeiten, das nicht immer für jeden nachvollziehbar ist. Denn während in Jena alle Gastronomien schließen müssen, bleiben nur wenige Kilometer entfernt Lokale geöffnet. Zum Beispiel in Rothenstein, gleich am Rand zur Stadt. Ganz legal, weil der Saale-Holzland-Kreis bislang keine Allgemeinverfügung zu diesem Thema herausgegeben hat.

Für die Kreis-Wirte gilt der Erlass des Landes Thüringen, der am Montagnachmittag bekanntgeben wurde. Und dieser besagt, dass Gaststätten geöffnet bleiben können, wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist.

So macht es jetzt auch Daniel Haut, Inhaber des „Helenenstein“ in Rothenstein. Notgedrungen. „Ich habe noch keine Info, dass ich schließen muss“, sagt er am Dienstagmittag. „Persönlich wäre mir die Regelung wie in Jena lieber, da dort klar Schiff gemacht wurde.“ Sein Problem ist: Ohne Ansage des Kreises will er nicht schließen, da er sonst befürchtet, später keinen Ausgleich für die zahlreichen finanziellen Einbußen zu bekommen.

Ihm und weiteren Gastronomen im Kreis fehlen schlichtweg die offiziellen Mitteilungen. „Ich habe noch keine Infos bekommen und musste mir alles selbst über die Medien besorgen“, sagt er.

Das Gesundheitsamt im Landkreis hat er selbst am Montagmittag angerufen, um aktuelle Auskünfte zu erhalten. Von dort bekam er die Ansage: Sie können öffnen, sollten nur größere Veranstaltungen absagen und Hygienevorschriften beachten.

Absagen müssen die Gastronomen derzeit aber ohnehin nichts mehr, das übernehmen die Gäste. Das sagt auch Ralf Börner, Inhaber der Linzmühle im Leubengrund bei Kahla. „Es sagen alle ab“, seufzt er ins Telefon. Den Gaststättenbetrieb stellt er vermutlich ein, das Hotel läuft zur Zeit weiter. Aber vermutlich auch nur bis Freitag, wenn der letzte Gast abreist. „Wir haben nur noch dienstliche Hotelgäste“, die sind auch mit dem Erlass des Landes weiterhin gestattet. Neue Buchungen kommen aber ohnehin nicht rein, und da die Linzmühle abgelegen im Wald liegt, rechnet er auch nicht mit Spontanbesuchen.

„Die Festlegung im Kreis fehlt“, sagt auch Börner. Ohnehin wäre ihm eine einheitliche Regelung lieber statt dem Wirrwarr zwischen Jena, dem Kreis und dem Land. Überhaupt der Landes-Erlass: „Ich habe ihn mir durchgelesen. Aber was nicht darin steht: Wie viele Gäste dürfen an einem Tisch sitzen?“

Er wartet das Wochenende nun noch ab. Wie viele andere Gastronomen hat er bereits Kurzarbeit für seine Mitarbeiter beantragt, um möglichst niemandem kündigen zu müssen.

Am späten Dienstagnachmittag gab der Saale-Holzland-Kreis schließlich seine Allgemeinverfügung bekannt, die ab Donnerstag, 19. März, gilt. Der Punkt 3 zu Gaststätten hält sich unisono an die Vorgaben des Landes. Heißt: Öffnen können die Gastronomen weiter, Tische aber bitte in 1,5 Metern Abstand aufstellen.

Andere Gastronomien nähern sich den Jenaer Regelungen an. So bereitet das Ristorante & Hotel „In Piazza“ in Bad Klosterlausnitz nur noch Essen ausschließlich zum Mitnehmen zu, das außer montags immer abends abgeholt werden kann. Ab Donnerstag will auch das „Helenenstein“ in Rothenstein eine Karte für Selbstabholer anbieten. Ob das überhaupt jemand annimmt, ist für Inhaber Haut offen. Den Wareneinkauf lässt er – wie andere Wirte – erst einmal bleiben. „Ich verarbeite, was noch vorhanden ist.“