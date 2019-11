Jena. Die Gebietsweinkönigin an Saale und Unstrut, Annemarie Triebe, wird beim dritten Weinball in Jena dabei sein.

Weinball Gebietsweinkönigin macht Antrittsbesuch in Jena

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebietsweinkönigin macht Antrittsbesuch in Jena

Ihre Krönung liegt nicht lange zurück, jetzt macht sie ihren Antrittsbesuch in Jena: Die Gebietsweinkönigin an Saale und Unstrut, Annemarie Triebe aus Zeitz, wird beim dritten Weinball dabei sein. Er findet im Bären in Lobeda statt.

„Jena und die Region sind doch ein Weinbaugebiet“, sagt Reinhard Bartsch selbstbewusst. So kam es, dass Karnevalsurgestein Rüdiger Grunow im Jahr 2017 die Idee dazu hatte und die Veranstaltung zur Tradition werden soll. Die Organisation liegt in den Händen des Bären-Fördervereins: mit Mitglied Bartsch und dem Vorsitzenden Knut Hennig sowie der Schatzmeisterin Kathrin Kästner. Dass der Weinball vom Weinbauverband gefördert werde, spüle zwar kein Geld in die Kassen des Vereins, sorge aber für eine überregionale Werbung, sagt Bartsch.

Die Weinkönigin kommt mit ihrem Gefolge, die Tanzmusik soll die Band „Klostermänner“ beisteuern, dazu gibt es Tanzakrobatik und angesagt sind auch Sketche – Humoristisches zum Thema Wein. Herzstück des Programms soll wieder eine Verkostung von Wein sein, der ausschließlich aus der Region Jena stammt, wie Reinhard Bartsch sagt. Geboten werde auch ein gehobener guter Imbiss, der auf Wein zugeschnitten sei. Zudem sei eine Präsentation des Weinbergs Käuzchenberg geplant.

Ungefähr elf Hektar Weinbau gibt es heute in Jena. Seit mehr als 800 Jahren wird im Raum Jena nachweislich Weinanbau betrieben. Vor der Gründung der Universität 1558 war der Weinbau vermutlich die Haupterwerbsquelle in Jena. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es hier keinen Weinanbau mehr. Ein bescheidener Neuanfang war im Jahr 1978, als eine kleine Gruppe Hobbywinzer begann, einen Weinberg in Zwätzen vom Gebüsch zu beseitigen und neu aufzureben.

Samstag, 23. November, ab 19.30 Uhr im Bären in Lobeda; Karten zum Preis von 25 Euro gibt es im Bären am Mittwoch ab 18 Uhr und telefonisch unter der Nummer 0176/84 89 86 38