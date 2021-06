Gedenken in Jena an Russland-Überfall vor 80 Jahren

Jena. Die Linken Jenas laden ein zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Russland-Überfalls durch deutsche Armeen.

Am 22. Juni 1941 griffen deutsche Armeen die Sowjetunion an. In diesem Vernichtungskrieg namens „Barbarossa“ kamen bis zum Kriegsende im Mai 1945 auf russischer Seite bis zu 27 Millionen Menschen ums Leben. Knapp die Hälfte davon waren Soldaten. Zum 80. Jahrestag dieses Überfalls gedenken die Jenaer Linken gemeinsam mit der Ortsgruppe des VVN/BdA am Dienstag, 22. Juni, 10 Uhr, auf dem Nordfriedhof am Denkmal für die Gefallenen der Sowjetunion. Es sprechen Gudrun Lukin und Frank Döbert.

Zur Veranstaltung gilt Maskenpflicht.