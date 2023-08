Gedenkort: Erinnerungsbeet am Luisenhaus Jena

Jena. Grundstein wurde beim Jenaer Freiwilligentag gelegt

Das Luisenhaus hat jetzt ein Erinnerungsbeet: einen Ort, an dem an die verstorbenen Bewohner erinnert werden soll. Im Alltag eines Altenpflegeheimes ist der Tod präsenter als in manch anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Verstorbene Wegbegleiter werden auch hier schmerzhaft vermisst. Im Gespräch mit einigen Luisenhaus-Bewohnern, die einen geliebten Menschen verloren haben, kam immer wieder zur Sprache, dass es ihnen sehr schwerfällt, ihre Trauer auszuleben, weil sie das Grab des Verstorbenen auf dem Friedhof nicht besuchen können.

Rundes Hochbeet aus Cortenstahl

Hinter der Einrichtung führt ein ebener Weg in den Garten des Luisenhauses. Es stehen dort Bänke zum Verweilen und es ist ein ruhiger Ort. Auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator sind dort immer wieder unterwegs, um eine Runde zu drehen. An diesem Platz wurde ein Erinnerungsbeet, als ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens geschaffen. Der Grundstein wurde beim letzten Freiwilligentag gelegt. Entstanden ist ein rundes Hochbeet aus Cortenstahl umrundet mit Blumen. Hier liegen gestaltete Steine, die die Persönlichkeit der Verstorbenen bewahren. Sie werden von Bewohnern und Mitarbeitern in den Lieblingsfarben, mit Namen oder Symbolen bemalt, die den gemeinsamen Weg begleitet haben. Bereits das Bemalen der Steine ist ein Teil der Trauerarbeit. Man erinnert sich an die Verstorbenen und es kommen Geschichten zur Sprache, die sonst verloren gingen.