Gedenkplatten für Brehm in Barcelona und Renthendorf

Barcelona/Renthendorf. Verschollen geglaubte Grabstätte von Reinhold Brehm in Spanien restauriert. Erinnerungstafel auch in Thüringen in Auftrag gegeben

Sie fällt auf, die neu gefertigte Grabplatte in einer Wand voller alter Nischengräber des Friedhofes „Cementiri de Montjuïc“ in Barcelona. Am Grab des Arztes und Naturforschers Reinhold Bernhard Brehm ist sie vor zwei Monaten angebracht worden. Seine Lebensdaten sind darauf zu lesen: „Geboren am 9. November 1830 in Renthendorf, gestorben am 19. März 1891 in Barcelona.“ Sie erinnert an den Sohn des Pfarrers Christian Ludwig Brehm und seine Herkunft aus Renthendorf.