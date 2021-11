Gedenktafel erinnert das Wirken von Friedrich Schomerus in Jena

Gedenktafel für Friedrich Schomerus wurde am einstigen Wohnhaus in der Kernbergstraße 59 eingeweiht.

Jena. Der einstige Zeiss-Personalleiter war ein werteorientierter engagierter Bürger Jenas

Für Friedrich Schomerus wurde am 75. Jahrestag seiner Jenaer Ehrenbürgerwürde eine Gedenktafel enthüllt. Am ehemaligen Wohnhaus des einstigen Zeiss-Personalleiters in der Kernbergstraße 59 prangt nun die Ehrung, die von Schomerus Angehörigen auf den Weg gebracht wurde. Enkel Lambert Grolle aus Jena war bei der Einweihung im kleinen Kreis dabei.

Auf besonderen Wunsch der Familie erhielt Schomerus‘ Ehefrau Helene, geborene Treplin ebenfalls auf der Tafel Erwähnung, da sie von allen hoch geachtet und verehrt wurde. Sie füllte das von der Familie liebevoll genannten „Kernberghaus“ mit Leben. Jenakultur organisierte und finanzierte die Tafel.

Friedrich Riclef Schomerus (1876-1963) stammte aus Ostfriesland und studierte in Göttingen, Berlin, Leipzig und Tübingen Jura und Nationalökonomie. Während dieser Zeit war er Mitglied der Burschenschaft Germania. 1906 wurde er mit Unterstützung des damaligen Geschäftsführers, Siegfried Czapski, Personalleiter bei der Firma Carl Zeiss in Jena. Er engagierte sich in Jena vielfältig auf kommunal- und landespolitischer Ebene und trat für die Bewahrung und Vermittlung des sozialpolitischen Erbes von Ernst Abbe ein.

Von 1914 bis 1933 war er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und Vorsitzender der Fraktion der Deutschen Demokratischen Partei. Er gehörte 1919 zu den Gründern der Thüringer Volkshochschule.

Als Verfechter der Weimarer Republik und liberaldemokratischer Werte wurde er 1933 durch die Nationalsozialisten seiner Stellung als Leiter der Personalabteilung enthoben, ebenso fast aller seiner öffentlichen Ämter. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm er erneut die Funktion als Personalchef in der Firma Carl Zeiss und gehörte der neuen Geschäftsleitung an. Gleichzeitig fungierte er als Bevollmächtigter der Carl-Zeiss-Stiftung. Im Jahr der sowjetischen Demontage der Zeiss-Werke (1946) wurde Schomerus Mitglied der LDP-Fraktionen sowohl in der Jenaer Stadtverordnetenversammlung als auch im Thüringer Landtag in Weimar.

Auf Grund seiner offenen Kritik an der Demontage der Werke von Zeiss und Schott und am zwangsweisen Abtransport von Mitarbeitern und ihrer Familien in die Sowjetunion geriet Schomerus unter politischen Druck und legte 1949 seine Ämter nieder. Die mittlerweile zum VEB umgewandelte Firma Carl Zeiss versetzte ihn im selben Jahr in den Ruhestand. Friedrich Schomerus starb 1963 im Alter von 87 Jahren in Jena.